Escándalo cripto: el creador de $LIBRA aseguró que lo hizo "en nombre de Javier Milei"

Asimismo, sostuvo que todavía espera algún llamado que provenga desde el equipo de trabajo del Ejecutivo Nacional, antes de tomar alguna medida al respecto, mientras volvió a ratificar que era parte del equipo de asesores del Presidente en el área de finanzas digitales.

Quién es el creador del escándalo cripto

Davis es fundador de Kelsier Ventures, una empresa que realiza inversiones en el mercado cripto y brinda asesoramiento acerca “del blockchain, las criptomonedas y la inteligencia artificial”, situación que era conocida por Milei y su equipo de trabajo.

1728398155670-billetera-virtual-criptomonedas-dolares.jpg

Por otra parte, manifestó que “hay otras personas” que están detrás de $LIBRA y que él “toma decisiones sobre lo que ellos quieren hacer”: “No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las inversiones”.

A las 9.45 del día de hoy, el presidente Milei llegó a Casa Rosada; a la tarde grabará allí mismo una entrevista, con el periodista Jonatan Viale, para el canal de noticias TN donde explicará su participación en la promoción de la criptomoneda.

Los argentinos involucrados

Hayden Davis reveló en una entrevista con el canal de YouTube “Voidzilla” los nombres de los argentinos involucrados en el lanzamiento. Se trata de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes, según Davis, participaron en el desarrollo y fueron parte de Tech Forum Argentina. Este evento tuvo lugar en octubre de 2024 y participó como orador estrella Javier Milei.

El tema cobró relevancia en Argentina luego de que el presidente Javier Milei realizara una publicación en la red promocionando el proyecto, para luego eliminarla ante las denuncias y críticas que comenzaron a circular en redes y medios especializados. Una versión no confirmada indica que Milei hizo “copy y paste” de un mensaje recibido de alguien de “confianza”.

Durante la entrevista, el creador de Libra respondió a preguntas directas sobre los argentinos implicados en el proyecto, pero demostró que siguen manteniendo información privilegiada desde el entorno del presidencial ya que le habían informado que hoy habría una entrevista en un canal de TV en vivo y que Milei “va a limpiar el proyecto Libra”.

- Pregunta: ¿Milei va a hacer dinero con esto?

- Hayden Davis: No, no, no, no.

- Pregunta: ¿Las dos personas que están involucradas en este lanzamiento son Manuel (Terrones Godoy) y Mauricio (Novelli) ?

- Hayden Davis: Sí.

- Pregunta: ¿De Tech Forum Argentina?

- Hayden Davis: Sí.

Las dos personas que están involucradas en este lanzamiento son Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. Ambos son viejos conocidos de Javier Milei ya que realizó promociones a favor de la escuela de trading.

Davis también se refirió a los cuestionamientos sobre una posible manipulación del mercado en el lanzamiento de Libra. Según él, la volatilidad fue producto de un grupo reducido de expertos en criptomonedas que lograron extraer millones de dólares en segundos.

“Durante el lanzamiento, en un momento dado, una billetera llegó a tener 57 millones de dólares, con una capitalización de mercado de solo 4.5 o 5 millones. Eso inevitablemente iba a afectar el gráfico”, explicó.