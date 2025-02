Más de un centenar de denuncias por la criptomoneda que promocionó Javier Milei: cómo sigue el caso

El caso se originó este viernes por la noche, cuando el presidente Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que promocionaba el token $LIBRA. Tras el posteo, la criptomoneda tuvo un aumento abrupto y posteriormente una caída estrepitosa en su cotización. Ante este movimiento, el mandatario eliminó la publicación y se desligó del proyecto , argumentando que no estaba al tanto de sus detalles y que decidió dejar de difundirlo tras obtener más información. Sin embargo, el caso generó presentaciones judiciales y un debate sobre las implicancias legales y responsabilidades del mandatario.

milei preocupado.jpg

Diferentes sectores de la oposición impulsaron acciones políticas y judiciales. En el Congreso, legisladores kirchneristas anunciaron un pedido de juicio político, mientras que abogados y referentes sociales presentaron denuncias penales que incluyen acusaciones por estafa, manipulación de precios y delitos financieros. Entre los denunciantes se encuentran el abogado Gregorio Dalbón, el economista Claudio Lozano y el expresidente de la Juventud Radical porteña Agustín Rombolá.

El análisis jurídico del caso no es unánime. Algunos especialistas, como Jorge Grispo y Miguel Nathan Licht, sostienen que la publicación de Milei en redes sociales no constituye un delito, dado que la libertad de expresión ampara su derecho a opinar sobre un proyecto privado sin que ello implique una infracción penal. En cambio, otros juristas, como Daniel Kiper, advierten que la promoción de un activo financiero con potencial impacto económico podría configurar una conducta delictiva si se demuestra un engaño deliberado.

En las próximas semanas, la Justicia deberá determinar si la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente encuadra en algún tipo penal y si existen responsabilidades compartidas con otros funcionarios o empresarios vinculados al proyecto.

Un especialista cripto explicó todo lo que tenés que saber del escándalo de Javier Milei

Santiago Siri, especialista del mundo de las criptomonedas y hermano del reconocido dibujante "Liniers", calificó el escándalo cripto protagonizado por Javier Milei como un “papelón internacional” y explicó las cuestiones técnicas más importantes del caso. Un repaso por sus dichos.

“El presidente, creo que un poco bajo la influencia de Donald Trump, que hizo algo parecido días previos a ser presidente de los Estados Unidos, implementó lo que se conoce como una memecoin, que son estas criptomonedas que se tradean en el blockchain de Solana, que es un blockchain que permite intercambiar monedas a una comisión muy baja", comentó en una entrevista con Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

“Este tipo de criptomonedas por lo general son criptomonedas que no tienen ningún tipo de sustento, más allá de ser un chiste, un meme, donde los especuladores compran y venden como si fuese una suerte de casino digital, no se las toma con mucha seriedad y no son particularmente proyectos que tengan una funcionalidad, más allá de representar una idea o un meme”, remarcó el especialista.

influencer-damnificadosjpg.jpg Los influencers damnificados por el comentario de javier Milei sobre las criptomonedas acusan al presidente argentino de "traidor".

“De lo que si dependen estos proyectos es de influencers, de gente que tiene llegada en las redes sociales, de gente que puede llegar a millones de personas y que obviamente cuando un influencer promueve una memecoin, eso genera una burbuja especulativa muy grande”, enfatizó Siri.

Y añadió: “el presidente es una de las personas más conocidas del mundo, tiene una influencia de alcance global y al momento de publicar en su cuenta de X, se generó una burbuja especulativa alrededor de esta memecoin”.

Irregularidades y desprolijidades en el proceso

“Hubo -en el proceso- irregularidades muy llamativas, el 70% de las monedas se repartieron nada más que en dos direcciones, 50% en una sola dirección, la distribución fue bastante desprolija, por lo general en cripto, un proyecto serio no reparte más del 10% o 15% a los fundadores, acá vimos que prácticamente dos tercios de las monedas estaban en manos de dos personas, eso ya de por sí es muy desprolijo”, indicó Siri.

Y agregó que “hubo muchos trades de gente que evidentemente tenía perfecto conocimiento del instante en el que el presidente iba a twittear y en esos trades se ve gente que ha drenado millones de dólares generando un efecto de desplome, ha sido extremadamente irregular el lanzamiento”.

“Es muy improvisado el hecho de que hayan querido decir que iban a usar los ingresos para invertir en pymes argentinas, eso rompe con el esquema de ser una memecoin”, sostuvo.