Andrea reveló cuál fue el peor momento de su vida antes de entrar a Gran Hermano

“A mí me escribían minas para decirme: ‘que soy una pelotu.. que hace rato que mi novio les daba like, que les mandaba fueguito y les ocultaba las historias’”, comenzó relatando la jugadora de Gran Hermano sobre el accionar de su ex pareja para engañarla mediante sus redes sociales.

Es por eso que contó cómo fue que otras mujeres le advirtieron sobre su accionar para que pudiera abrir los ojos y ver el engaño: “Subía foto con vos y la ocultaba”. Además, contó que incluso llegó a entablar una amistad con una de las mujeres que la advirtió: “Yo me hice mejor amiga de una mina que estaba con él mientras él estaba conmigo”.

Embed - ¿Le rompieron el corazón? Andrea le cuenta su pasado a Claudio - Gran Hermano

El terrible accionar del ex de Andrea de Gran Hermano

En este sentido, contó cuál fue su reacción al contarle lo que sucedía: “Un día me escribió una y me dijo: ‘yo con él no tuve nada pero sé que mientras estaba con estaba con vos le hablaba a otras’. Y cuando veo ese mensaje y le agradezco un montón y prometí tratar de que él no le escriba más, porque hasta me mandó las capturas”.

“Ahí empezamos a estar en caos y la mina me decía: ‘Mira yo soy una mina recelosa, yo soy muy de mirar las redes de este y la tienen muy clara’”, confesó Andrea sobre cómo descubrieron todo en conjunto. Es por eso que confesó cómo la engañaba su pareja: “Me dijo: ‘Mira sube una foto con vos y yo de mi Instagram no la veía, pero la veía del Instagram del trabajo’. Osea que cuando subía una foto conmigo las ocultaba”.

“Claro que no quería que lo vean, para no quemarse y tener ganado ahí”, disparó la jugadora de Gran Hermano al exponer el polémico accionar de su ex pareja para engañarla incluso a la hora de tener un buen gesto como es compartir una foto en redes de ellos juntos.