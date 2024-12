Emma Vich desconfió de Luciana de Gran Hermano y contó por qué: "No me cierra"

El ex jugador expuso los motivos por los que no le agrada la jugadora de Gran Hermano.

En sus primeras semanas dentro de la casa de Gran Hermano , Luciana logró conquistar al público por su historia de valentía y superación. Sin embargo, no sólo todos no opinan de la misma manera, sino que incluso fue Emma Vich quien tomó la bandera para proclamarse en su contra por algunas actitudes.

Emma Vich-Luciana-Gran Hermano-1.jpg

“A mí Luciana no me cierra mucho porque siento que tira comentarios como, por ejemplo, cuando nominó, votó a gente y dijo que así los educan afuera”, lanzó el ex jugador sobre una de las cosas que le molestaron.