Chiara Mancuso explotó en Gran Hermano y contó todo sobre su pasado

A continuación, explicó lo que le generó esa declaración: “Eso me dejó mucho más tranquila, porque yo siempre como que me sentí muy juzgada por ella. Hasta que entendí todas las cosas que ella vivió y que fue desde ahí que ella me juzgaba”.

“Yo también le vine a enseñar que podía tener otra visión de la vida, porque yo soy muy rebelde, y la volví loca. Fui una hija muy difícil…Pero bueno, estoy contenta”, subrayó Chiara.

Cuál es la relación de Renato de Gran Hermano con Marcos Ginocchio

Renato Rossini, el participante peruano de Gran Hermano 2024, habló de la relación que tiene con el salteño Marcos Ginocchio, el ganador de la edición 2022. El clip no tardó en viralizarse en las redes sociales.

El ingreso del joven de 27 años a la casa más famosa del país no pasó inadvertido, ya que con anterioridad había sido fotografiado en distintos eventos junto a ex hermanitos como Ginocchio y Romina Uhrig. También se sigue en redes sociales con Kennys Palacios, el estilista y confidente de la modelo y conductora Wanda Nara.

Ahora, se viralizó un clip de Renato conversando en el patio con Carlos sobre su vínculo con el salteño. “Como digo, Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento. Me aseguro que ya cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no podía venir a... O sea, no estaba en Capital cuando yo estaba”, explicó.

De esta forma quedó un poco aclarado cuál es el vínculo que mantiene con uno de los ganadores del reality, al mismo tiempo que volvió a despertar polémica en torno a los "acomodos" que existen en el casting de participantes de GH.