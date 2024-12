Laura Ubfal contra Delfina de Gran Hermano: "Mostraste que sos re tonta"

También buscó justificar sus palabras contra la participante. “Lo dije porque yo soy así, la verdad. Siento que también soy chica y todavía me falta aprender un montón de cosas de la vida”, explicó.

En ese momento, Laura Ubfal recordó cómo se había presentado en su video de casting y fue lapidaria. “Entraste diciendo que las modelos no son tontas y mostraste que sos re tonta. Te quemaste sola con dichos transfóbicos”, sentenció la panelista del ciclo dejando sin palabras a la exjugadora.

Gastón Trezeguet también se sumó al debate y confió en que le pareció sorpresivo que Delfina no haya notado que comentarios así no iban a ser inteligentes con respecto al juego, haciendo hincapié en que dijo que Luciana Martínez no se sacaba su pollera por “el bulto” o señalando que tenía “la cara más ordenada” que otras mujeres de la casa.

Vale recordar que Delfina De Lellis se presentó en el casting de Gran Hermano diciendo que su participación en el reality es para romper con los estereotipos de “que sos linda y sos tonta”. “Vengo a demostrar que las modelos no son solo una cara bonita”, había dicho la mujer en su carta de presentación.

Nominan los hermanitos

Este miércoles los hermanitos vuelven a nominar en el confesionario por afinidad o estrategia. Sin embargo, a 24 horas de la gala, un súper beneficio para el líder mandó a la placa a dos jugadores

Sofía Buscio fue la afortunada en convertirse en líder y tuvo que usar su megabeneficio por ese título que disfrutará durante una semana. La participante no podrá ser nominada este miércoles y, al mismo tiempo, tuvo dos beneficios más: por un lado, dejar a dos jugadores sin la posibilidad de votar y por otro, subir directamente a placa a dos compañeros.

Buscio decidió así que todo cayera contra con los hombres de la casa – excepto por Martina - y dejó sin nominar a Giuliano Vaschetto y Ulises Apóstolo y decidió fulminar a Renato Rossini y Martina Pereyra. Mientras que los fulminados sí podrán entrar al confesionario a emitir sus votos, Giuliano y Ulises, no.