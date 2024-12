Gran Hermano: llanto y desconsuelo para el primer eliminado

Los nominados y el pedido al público

Minutos antes de la definición telefónica, Del Moro hizo su primer ingreso a la casa para dialogar con los nominados que esperaban ansiosos la eliminación. La primera en contar sus sensaciones fue Delfina quien reconoció estar “mal” y “muy nerviosa” en medio de lágrimas. “Quería agradecer a los chicos porque desde que me enteré de que estaba nominada sentí un apoyo de todos”, sumó la joven que no tuvo la chance de votar en la gala.

Por su parte, Carlos también se mostró “ansioso” por la definición y, al mismo tiempo, “muy confiado”. “Tengo confianza en mi gente y en toda la gente. Sé que tengo para dar mucho acá dentro de la casa. Ellos me enseñaron mucho esta semana. Estoy feliz de estar acá y no me quiero ir”, dijo el hombre.

En tanto que Ulises aseguró que la gala de nominación es “un momento de mucha presión”, pero destacó su participación en el reality. “Somos los elegidos”, dijo y apuntó contra los hermanitos. “Hay gente que no se mueve con los valores que tengo. Hay gente que va de frente y otros no”, sumó el cordobés.

Mientras que Gustavo, quien fue subido a placa por Santiago, aseguró que tiene muchas ganas de seguir. “Sentí tanto amor con gente que conoces en muy poco tiempo”, dijo el terraplanista.

Carlos, el menos votado

Cerca de las 23, Santiago del Moro hizo su segundo ingreso a la casa de Gran Hermano con el anuncio del primer jugador menos votado. “Quien desarma su valija es Carlos”, anunció el conductor del reality ante la alegría del participante. “Lo esperaba. Sé que tengo mucha gente que me quiere. Soy auténtico y a la gente le gusta. Creo que merezco quedarme en casa y era injusto tener que irme tan rápido”, expresó su alegría el hermanito que obtuvo 11,7%.

El segundo salvado: Claudio

Elegido por Santiago para subir a placa de nominados, Claudio fue otro de los participantes menos votados por el público y sigue en carrera. El terraplanista obtuvo 21,9% de los votos negativos y se mostró feliz por la decisión del público ya que se asegura una semana más en la casa más famosa del país.