Susana Giménez se horrorizó con un detalle de Gran Hermano

Los participantes no tardaron en reaccionar al ver a Susana en la televisión y que los saludara. Incluso la propia conductora quedó impactada al verlos a todos juntos en el sillón y no dudó en consultar cuántos son a lo que Del Moro le contó que 24.

“Chicos, ¿cómo va todo ahí? ¿Se llevan bien?”, quiso saber la diva de los teléfonos. “Espectacular”, “Ahora que te vemos, mejor”, fueron algunas de las reacciones de los jugadores.

El detalle que horrorizó a Susana

En un momento Del Moro le contó a Susana que la casa tiene un solo inodoro para los 24, la conductora se quedó completamente sorprendida e hizo un pedido a uno de los ejecutivos de Telefe.

“¡No! ¡No! Darío Turovelzky está acá, le pido…” saltó Susana, mientras Santiago le hacía saber que esa incomodidad del único baño era parte del juego, no solo en Argentina sino en el mundo entero. “¿Ese ese es el juego? Pero, ¿por qué?”, indagó.

“¿Te hacés pis y tenés que hacer cola?”, dijo Giménez horrorizada. Santi le quiso explicar que en casos así de urgencia no queda otra opción que esperar a lo que la rubia concluyó: “¡Ah, no! Me parece terrible. Cómprales otro, Darío. Yo me voy de esa casa… así que el juego trae un solo baño. ¿Así es el formato?”. “Sí, así es el formato en el mundo”, cerró Del Moro ante el desconocimiento de la conductora sobre el reality de Telefe.