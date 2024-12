Tini con Susana Giménez: "Vuelvo a subirme a un escenario"

Luego contó que “el año que viene vuelvo a subirme a un escenario” y dio más detalles de cómo será su próximo concierto.

En ese sentido, reveló que su regreso será a lo grande. “Es en el marco de pasar un día entero en ese espacio donde van a haber tres escenarios. Durante todo ese día va a haber un montón de actividades”, dijo.

Embed - Telefe on Instagram: "“Va a haber TRES ESCENARIOS con un día lleno de actividades” Tini dio detalles de su nueva gran apuesta ¡Mirá a #SusanaGimenez en http://MiTelefe.com/vivo! " View this post on Instagram A post shared by Telefe (@telefe)

Y brindó más detalles sobre cómo transcurrirá ese espectáculo. “Durante todo ese día va a haber un montón de actividades. Cada uno de los escenarios será una cosa espectacular que refleje los momentos de mi vida, artísticos y musicales para que la gente se meta en los diferentes mundos. Es en el contexto de mi propio Festival ”, contó a Susana en su último programa con picos de 12.9 puntos de rating.

Tini vuelve a actuar

“Vuelvo a actuar, ya filmé a principio de año y la serie sale en 2025. Fue un personaje muy demandante a nivel profesional, eran muchas horas de rodaje, y con un personaje pesado”, reveló la actriz en el living de la diva.

Además, contó: “Eran escenas difíciles de hacer porque eran cosas que nunca había vivido. Pasa de todo, a veces terminaba la escena y me costaba salir del papel, me hizo crecer, pero fue demandante a nivel profesional”.

“Me llamaron porque quería que lo protagonice, se filmó en México y un poco en la argentina, me gustó mucho la historia y me interesó verme en un papel así. Se estrena el año que viene, no sé si a principio o a mitad de año”, dijo Tini que cerró su participación en el programa con un impresionante musical.