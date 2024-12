Cuál es la relación de Renato de Gran Hermano con Marcos Ginocchio

El ingreso del joven de 27 años a la casa más famosa del país no pasó inadvertido, ya que con anterioridad había sido fotografiado en distintos eventos junto a ex hermanitos como Ginocchio y Romina Uhrig. También se sigue en redes sociales con Kennys Palacios, el estilista y confidente de la modelo y conductora Wanda Nara.

Ahora, se viralizó un clip de Renato conversando en el patio con Carlos sobre su vínculo con el salteño. “Como digo, Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento. Me aseguro que ya cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no podía venir a... O sea, no estaba en Capital cuando yo estaba”, explicó.