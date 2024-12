Luciana prendió fuego Gran Hermano y fue al confesionario a contar todo

Horas más tardes de lo sucedido Luca aconsejó a Luciana para que no manche su imagen por sus dichos contra el jugador peruano: "Todos tenemos errores, es una palabra muy grave y te equivocaste muy fuerte [...] hablale a las cámaras y deci 'mil disculpas, sabemos que Renato es buena persona', para que no quedes mal vos" , le dijo en las cercanías del baño.

Emma Vich desconfió de Luciana de Gran Hermano y contó por qué: "No me cierra"

En sus primeras semanas dentro de la casa de Gran Hermano, Luciana logró conquistar al público por su historia de valentía y superación. Sin embargo, no sólo todos no opinan de la misma manera, sino que incluso fue Emma Vich quien tomó la bandera para proclamarse en su contra por algunas actitudes.

Es que, con la experiencia de haber estado en la casa de Gran Hermano y ser uno de los tres finalistas, Emma Vich reveló cómo hay que ser en el reality. Es por eso que sospechó sobre las actitudes de Luciana y incluso reveló que hay cosas que le hacen ruido.

“A mí Luciana no me cierra mucho porque siento que tira comentarios como, por ejemplo, cuando nominó, votó a gente y dijo que así los educan afuera”, lanzó el ex jugador sobre una de las cosas que le molestaron.

Es por eso que expuso qué es lo que se debe hacer en esos casos para mostrar personalidad: “¡Educalos vos, para eso entraste a Gran Hermano! ¡Hacelo vos! Y no hablo en el sentido estricto de la palabra educar, sino que de ella el contenido. Si le dicen algo que le molesta, que se pare y lo diga ¡Se tiene que defender!”.

Más allá de este comentario de Emma Vich, Laura Ubfal se posicionó en su contra y decidió mantener la cautela con esta jugadora: “A lo mejor está esperando para contestar, tampoco quiere picar la cosa de entrada. Pero después que hable en el confesionario es muy valioso, porque quien vota es la gente. Además, juega con otras personas que la apoyan”.

Luciana de Gran Hermano habló sobre el bullying que sufre de sus compañeras

En diálogo con Santiago, Luciana expuso cómo se siente con la exclusión de sus compañeras en Gran Hermano: “Que te vengan a increpar, que hablen mal de vos, que te hagan a un lado, que por poco ni te hablan, que le digan a los compañeros o a las compañeras que se acercan a vos que no se acerquen. No, es un montón, es muchísimo”.

“Yo le decía a Luz que ella también pasó por alguna situación de bullying cuando era chica que creo que se está replicando cosas que pasan afuera. Está bueno como ejemplo para la gente que cuando uno es grande ya lo encara con otra cabeza más madura”, expuso sobre cómo cree deberían tomarse las cosas.

Es por eso que Luciana opinó sobre cómo es el accionar de todos en Gran Hermano: “Sí, nos estamos enfrentando a los fantasmas de la infancia, de la adolescencia”. Por lo que Santiago asintió: “Es muy loco eso. Como que nos están dando la chance de vivir lo que ya vivimos, pero con la cabeza de hoy. Me flashea mucho eso. Como que es una segunda oportunidad, pero con otra seguridad”.