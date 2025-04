Gran Hermano: qué pasó con los dos perros de Juan Pablo que entraron a la casa

Camino al confesionario, el participante se cruzó con Augusto, el amigo uruguayo de Santiago “Tato” Algorta, y compartió su preocupación. “Mis perros están muy brotados, de alergia…”, le explicó con gesto serio. La respuesta de Augusto no tardó en llegar, cargada de sorpresa: “¿Se quedan? ¿Esto ya les pasó? ¿Les pasás alguna cremita?”. El diálogo reflejó el desconcierto general frente al cuadro que presentaban los perros.

GH 2.jpg Juan Pablo se reencontró con sus perros dentro de la casa de Gran Hermano

¿Los perros seguirán en la casa de Gran Hermano?

Devi aclaró que sus mascotas no habían tenido este tipo de reacciones anteriormente. “No, no les pasaba. Yo les daba comida natural y les hacía re bien. Pero ahora no sé por qué están así”, explicó, barajando la posibilidad de que el cambio en la alimentación o el estrés del encierro hubieran provocado el cuadro alérgico. Incluso se mencionó, entre dudas, la opción de administrar algún inyectable, aunque todo quedaría sujeto a la intervención del equipo médico del programa.

El ingreso de Jaime y Bartolo, lejos de ser un simple gesto de afecto para elevar el ánimo del jugador, derivó en una situación sanitaria delicada. Las redes sociales se hicieron eco rápidamente del malestar de los animales, y muchos usuarios reclamaron explicaciones a la producción sobre las condiciones en que fueron trasladados y cuidados antes y durante su presencia en la casa.