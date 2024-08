Con quién se quedó Julieta Poggio cuando le dieron a elegir entre Marcos y Nico Furtado

La ex Gran Hermano fue consultada por el reconocido actor y por su ex compañero de reality, con el que supo tener una relación.

Julieta Poggio, la joven actriz, bailarina y cantante que saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2022-23, ha demostrado que no teme expresar sus opiniones y mantener su autenticidad frente a las cámaras. Con solo 22 años, ha cautivado a un amplio público que sigue de cerca cada uno de sus movimientos, especialmente cuando se trata de su vida sentimental y sus vínculos con otros participantes del reality.

Recientemente, Julieta participó en el programa de streaming "Rumis" del canal "La Casa", donde fue invitada a un juego en el que debía elegir entre dos opciones. Durante la dinámica, Lizardo Ponce, uno de los conductores, le preguntó: "¿Nico Furtado o Marcos Ginocchio?". Sin titubear y con su característica franqueza, Julieta respondió: "Uno ya lo probé, así que Nico Furtado". La respuesta causó un revuelo entre los presentes y no tardó en viralizarse en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Además de su inesperada respuesta, Julieta aprovechó la ocasión para hablar sobre su relación con Marcos Ginocchio, con quien compartió una conexión especial durante su tiempo en Gran Hermano. Aunque muchos fans habían especulado y creado el popular shippeo “Marculi” entre ambos, la artista quiso aclarar lo que realmente sucedió entre ellos. "A mí me gustaba mucho Marcos, lo admito. Estuve re enamorada de él en su momento. Estuvimos juntos, no fuimos novios, fue una etapa superlinda y fue fuerte para los dos encontrarnos con un país que nos quería juntos", confesó.

Julieta explicó que, a pesar de la fuerte conexión que compartieron y de las expectativas del público, las cosas no se dieron como muchos esperaban. "Se nos confundió la cabeza porque es relindo shippear, pero nadie sabe lo que pasa adentro de una relación, cómo son las cosas y por qué no se dio entre nosotros, no lo van a saber nunca. Solo él y yo", añadió, subrayando que la verdadera naturaleza de su relación es conocida únicamente por ellos.

MArcos 2.jpg Julieta Poggio y Marcos Ginnochio

Cómo es hoy en día la relación entre Marcos y Julieta

Aunque el romance no prosperó, Julieta aseguró que ha recuperado la amistad con Marcos. "Recuperamos la linda relación que teníamos dentro de la casa. Volvimos a ser superamigos, tenemos mucha confianza. Marculi es una amistad", concluyó, dejando claro que, aunque el amor no floreció, la amistad entre ellos sigue siendo fuerte.

La visita de Julieta Poggio a Bariloche junto a Marcos Ginocchio también dio mucho de qué hablar. Durante su estadía en la nieve, ambos compartieron varios momentos juntos, lo que despertó nuevamente las esperanzas de sus seguidores de que pudiera haber algo más entre ellos. Las fotos y videos que circularon en las redes sociales mostraban a los exhermanitos felices y unidos, disfrutando de la nieve, saliendo de fiesta con amigos y cenando juntos en distintos restaurantes. Estos encuentros no hicieron más que alimentar las especulaciones y el deseo de sus fans de que retomen su vínculo amoroso.