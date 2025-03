Tenía 20 años y era una joven promesa del fisicoculturismo: de qué murió Jodi Vance

Y precisó: “Su corazón se detuvo debido a complicaciones de una deshidratación severa. A pesar de todos los esfuerzos del hospital, no pudieron revivirla”.

Jodi Vance.jpg Venía de terminar en el tercer lugar en la “NPC Battle of Texas” 2024, una importante competencia de fisicoculturismo.

Hasta allí la familia compartió la información estrictamente médica sobre el deceso de Vance. Luego llegó la peor parte, la emocional. El tramo en que contaron cómo atraviesan la pérdida de la atleta nacida en Texas.

“Ella era una persona hermosa por dentro y por fuera y se le echará de menos cada día. Esto fue repentino e inesperado. Por favor, dale tiempo a su familia para procesar esta pérdida en paz”, solicitaron amablemente en el cierre del texto, publicado en Instagram.

También influencer, con una comunidad cercana a las 9 mil personas, sus últimas publicaciones en esa red social se centraban en el “Arnold Sports Festival” una importante competencia de esa actividad a la que iba a asistir no como participante sino como entrenadora, otra de sus ocupaciones, y que se disputó hasta el pasado domingo en Columbus, la capital de Ohio, en Estados Unidos.

Al terminar la actividad, Vance se sintió mal y se descompensó. Por ese motivo fue trasladada al Grant Medical Center, donde finalmente murió. “Si alguien toma algo de esto (por la muerte de Vance), por favor ponga su salud primero”, suplicó la familia.

Por qué murió Jodi Vance, según su entrenador

En un video que publicó en su cuenta de Instagram con el consentimiento de Jenny, la madre de Jodi Vance, el entrenador de la atleta, Justin Mihaly, reveló qué pudo haber pasado para que la deportista tuviera este fatal desenlace.

Antes, Mihaly contó que todos están “experimentando dolor y tristeza” porque Jodi era muy querida y se ofreció a ser el receptor de las críticas y a ser apuntado por una presunta culpabilidad por lo que sucedió.

“Si te sientes cómodo avanzando y trabajando para identificar quién es el responsable, eso es aceptable. Y eres bienvenido a dirigir tu culpa hacia mí si así es como crees que podemos honrar mejor a Jodi”, manifestó.

Jodi Vance fisicoculturismo Además de fisicoculturista, Jodi Vance era entrenadora

De todos modos, posteriormente expresó cuál fue “el error importante” que cometió Vance, que “no era parte de la responsabilidad compartida y no debe tomarse a la ligera”.

“Jodi usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que solo para la Arnold Expo. Sin mi conocimiento, mi aprobación, sin el conocimiento de la familia, sin su aprobación”, expresó.

Contó, además, que la joven no se estaba preparando para esa competencia ni para ninguna otra en el corto plazo. “Jodi no se estaba preparando para Arnold. No estaba en la semana pico. Así que no hay razón para que estuviera deshidratada. Jodi compitió en diciembre y quería competir en la Batalla de Texas este año (también en diciembre)”, relató, conmocionado.

El peligro de la exigencia excesiva en los deportistas

Mihaly contó, en paralelo, que “recientemente, la salud se había vuelto bastante preocupante” para Vance. “Ahora sabemos por qué. Ahora tenemos las respuestas”, lamentó.

“Muchas personas que aman a Jodi, incluido yo mismo, intentaron hacer que soltara un poco el acelerador. Cualquiera que conozca a Jodi sabe lo desafiante que sería eso. Fue muy difícil conseguir que se detuviera”, recordó.

Y añadió: “Una de las drogas que se usaron era algo que Jodi me había expresado interés en usar para su última preparación. Pero tuvimos una conversación y decidimos que no se debía usar en ese momento”.

“Jodi tenía una lectura de potasio de 9 en el hospital, lo que sugiere que se había usado un diurético ahorrador de potasio. Esa es una lectura increíblemente alta, y esta lectura es algo que no vi de primera mano. Esto es lo que me dijeron”, dijo apesadumbrado.

Jodi Vance Su entrenador reveló cuál fue “el error importante” que cometió Jodi Vance.

En ese sentido, destacó: “Ese diurético, combinado con el fuerte fármaco quemagrasas, tuvo algunos efectos secundarios negativos. Hizo que Jodi se desmayara, lo que significa que su corazón se detuvo”.

Por último, señaló que junto a la madre de la joven intentarán crear conciencia para que no vuelva a suceder un caso similar.

“Seguiremos adelante con la integridad y la positividad que nos han llevado a este punto. Eso también es lo que Jodi querría. Espero que este mensaje brinde algo de claridad a las personas que están buscando eso”, finalizó el entrenador.