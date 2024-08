Acusan a Bautista de Gran Hermano de haber engañado a Denisse

La historia de amor entre Bautista y Denisse , conocidos por sus fanáticos como "Baunisse," comenzó dentro de la casa de Gran Hermano y rápidamente conquistó el corazón del público. Desde el primer día, los seguidores apostaron por esta pareja que parecía indestructible. Tras finalizar el reality, Bautista decidió no regresar a su Uruguay natal y se mudó al departamento de Denisse, iniciando una vida juntos fuera de las cámaras.

Sin embargo, lo que parecía ser un romance sólido comenzó a tambalear cuando aparecieron imágenes comprometedoras de Bautista. En redes sociales, se difundieron videos y fotos del uruguayo en una discoteca porteña, donde se le ve muy cercano a otras mujeres, incluso intentando besar a una chica que no era Denisse. Este incidente desató una ola de rumores y especulaciones sobre una posible infidelidad o, peor aún, el fin de la relación.

Algunos testigos afirmaron que la joven del video no fue la única con la que Bautista mostró comportamientos cariñosos, aunque no existe material que lo corrobore. La situación generó un debate entre los seguidores de la pareja y sembró dudas sobre la fidelidad del ganador de Gran Hermano. Mientras tanto, Denisse se encontraba de viaje en Estados Unidos, disfrutando de unas vacaciones en Disney, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible separación.

URGENCIA CHISME CHISME Esto me acaban de pasar por DM. Bautista chapando con otras minas en un boliche. Le habrá terminado a dulce enano o es infidelidad?? Para mí vio como Denisse lo cagaba afuera y decidió hacer la suya #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/k4NF1zRArE

A pesar de las imágenes y los rumores, ni Bautista ni Denisse emitieron declaraciones oficiales al respecto. La ex concursante de Gran Hermano continuó compartiendo fotos y videos de su viaje, mostrándose feliz y ajena a las controversias. No obstante, un gesto en particular llamó la atención de sus seguidores. En su cuenta de X, Denisse respondió a un comentario de una seguidora que halagaba la apariencia de Bautista, diciendo: "La verdad que sí". Esta breve pero contundente respuesta dejó en claro que, al menos para ella, las cosas con Bautista estaban igual que siempre.

La reacción de Denisse de Gran Hermano

Más tarde, Denisse publicó un mini compilado de sus días en el destino soñado, al que Bautista se unió después. Esta acción sugiere que la pareja sigue unida, a pesar de las polémicas imágenes y los rumores que surgieron en su ausencia. Parece que, por ahora, Baunisse sigue siendo una pareja sólida, demostrando que la confianza y el amor pueden superar los obstáculos.

Sin embargo, la duda persiste entre algunos seguidores que se preguntan si estas imágenes afectarán la relación a largo plazo. La falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja deja espacio para la especulación, aunque Denisse ha mostrado confianza en su relación con Bautista. ¿Será este un simple malentendido o el comienzo de problemas más serios? Solo el tiempo lo dirá.