Violenta represión policial contra jubilados y manifestantes frente al Congreso

Represion a los jubilados miércoles 5 de marzo video 2.mp4

Una estrategia llamativa por parte de los efectivos fue la sincronización de sus agresiones con la señalización del tránsito: cuando el semáforo estaba en rojo, avanzaban sobre los manifestantes con violencia, mientras que cuando cambiaba a verde, se replegaban para permitir la circulación de los vehículos. Esta mecánica de represión intermitente dejó en evidencia una planificación previa para obstaculizar la protesta sin afectar el flujo vehicular.

Cabe destacar que, ante los reiterados episodios de violencia contra los jubilados en sus manifestaciones, esta vez un grupo de hinchas de Chacarita se hizo presente con la intención de brindarles protección. A pesar de su acompañamiento, la Policía no dudó en intervenir con dureza para impedir que los manifestantes cruzaran la calle y llegaran hasta Callao.

La convocatoria hecha por los hinchas del "Funebrero" ocurrió tras dos miércoles seguidos de aumento de la represión del operativo antipiquete contra los jubilados, algo que se repite desde fines de agosto cuando el Gobierno se opuso a Ley Jubilatoria que aseguraba un aumento de los haberes que basándose en la inflación. El acto comenzó a las 17 con una radio abierta y, a las 18, se realizó la ya tradicional ronda alrededor del Congreso.

Represion a los jubilados miércoles 5 de marzo.mp4

El periodista Nicolás Munafó, quien cubría la marcha de los jubilados para C5N, comentó al respecto: "Se presentó una gran cantidad de efectivos policiales para intentar que los jubilados no cruzaran la calle y no lleguen a Callao". La frase deja en claro que el despliegue de seguridad no tuvo como objetivo garantizar el orden público, sino impedir que la protesta avanzara.

La protesta ocurrió más allá del anuncio de la Casa Rosada de la renovación del bono de 70 mil pesos para quienes cobran el haber mínimo, pero que mantiene el mayor ajuste de fondos públicos sobre las personas mayores de edad. En los 14 meses de gestión del gobierno del presidente Javier Milei, los jubilados y jubiladas que cobran haberes mínimos perdieron el equivalente a 5 jubilaciones mínimas por culpa de un ajuste por inflación a la baja, que siempre llega tarde.