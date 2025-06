Iggy Pop vuelve a la Argentina: qué día se presente, cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

¿Cuánto cuestan las ubicaciones para ver a Iggy Pop en la Argentina en septiembre de 2025?

El estadio Movistar Arena, a través de su sitio oficial, informó los precios de cada una de las ubicaciones para el show que brindará Iggy Pop el 12 de septiembre de 2025. A continuación, el detalle de cada uno de los precios:

Campo trasero: $ 75.000.

Campo delantero: $135.000.

Plateas bajas: desde $120.000 a $150.000.

Plateas altas: desde $75.000 a $100.000.

En el mencionado portal, se apunta que el recital de Iggy Pop será “una cita ideal para los amantes del rock para vivir una noche única cerca de una de las personalidades más icónicas del género”.

Cabe recordar que, además de su primera visita en 1988, Iggy Pop retornó a la Argentina como solista en 1992, 1993 y 1996. También vino en 2006 con la banda The Stooges para tocar en el Pepsi Music, en el Club Ciudad de Buenos Aires. En 2016, regresó por última vez a Buenos Aires para presentarse en el festival BUE.

Iggy participó en numerosas películas. Para comprar las entradas del show que Iggy Pop dará en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2025, es preciso ingresar al sitio oficial del estadio Movistar Arena.

Recientemente, en una entrevista que brindó a la revista GQ, Iggy Pop contó de qué manera seguía acercándose a la música nueva y encontrando la inspiración para componer material: "Una fuente muy buena suelen ser los periódicos, las críticas o las guías de conciertos. Bob Vylan y Joe and the Shitboys son dos de mis grupos favoritos, a los que descubrí leyendo algo sobre algún patio de recreo del norte de Londres. Y tengo fuentes —un par de personas en Nueva York; otra persona de Los Ángeles que también tiene un programa de radio, y otro par de personas en París— que me pasan cosas".

En la misma línea, Iggy Pop agregó que "al principio, lo hacía todo con vinilos y un bloc de notas, pero cada vez me costaba más. Entonces alguien mucho más joven me explicó cómo usar Spotify, así que lo utilizo como herramienta. Otra fuente interesante son los carteles de los festivales, porque algunos tienen 30, 40 o 50 artistas, la mayoría de los cuales no suelo conocer. Si vas mirando la lista, encuentras cosas muy buenas".

A lo largo de su extensa y prolífica trayectoria, La Iguana –además de sus trabajos junto a las bandas The Stooges y The Iguanas así también como en su etapa solista- colaboró con David Bowie en canciones como China Girl y Nightclubbing. Otros artistas que fueron influenciados por la música de Iggy Pop son Nick Cave y Kurt Cobain, entre otros. Incluso Maddona pidió a los Stooges que abriesen su gira en 2004. En 2010, Iggy Pop -junto con The Stooges- fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.