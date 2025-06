La receta de Diego Ramos para "ser un palo" a los 52 años

image.png

"Yo siempre me cuidé mucho en la comida. Y entrenando. No tuve muchos vicios. Fumaba en una época, pero soy muy metódico", reveló el actor.

"Lo que empezó en un momento como algo más superficial, después se transformó en salud. Entonces ahí enganché. Claro. Ahora también, obviamente, me cuido de la piel y todo eso. Pero lo metódico es muy importante", reveló Diego Ramos.

El increíble motivo por el que se circuncidó Diego Ramos, el actor que cumple 52 años

Diego Ramos cumple 52 años asentado como una de las caras visibles de la obra Sex, y como panelista desde hace un mes de Mañanísima, por eltrece. Aunque en sus primeros años de carrera su intimidad tuvo un bajo perfil, eso cambió en los últimos tiempos, y se animó incluso a contar por qué se circuncidó.

image.png

El actor contó en varias entrevistas los motivos por los cuales decidió hacerse la circuncisión cuando tenía ya 30 años, era una celebridad tras la explosión en Ricos y Famosos (1997) y su carrera como actor y modelo lo había llevado a instalarse en Colombia, para sumarse a la novela Pedro el Escamoso.

Fue en ese país en el que Diego Ramos visitó a un médico y supo que en suelo colombiano a los bebés le hacían la circuncisión fueran o no de religión judía, y decidió pasar por la operación para desterrar un problema físico que le causaba incomodidad y traumas en su vida sexual, pese a los elogios que recibía por su apariencia física.

El propio actor contó que su decisión no estaba vinculada a un tema de higiene, sino a que sentía y veía que tenía demasiada piel cubriendo su pene. “No es por una cuestión de limpieza, si fuera por eso, podrían comer en cualquier parte de mi cuerpo. Pero desde chico tenía mucha piel cubriendo. Era una polera cuello tortuga, doble punto", dijo Diego Ramos.

“Con el tiempo y con el uso, yo me di cuenta que algo me molestaba. Sentía algo raro y no permitía que nadie hiciera nada más que yo. Tenía vergüenza y decía: esto sobra; algo está de más. Notaba que había algún riesgo físico y también de placer que no me relajaba", explicó el actor en PH, Podemos Hablar, entre otros ciclos en los que habló de su circuncisión.

Así fue que tras la visita a un médico en Colombia, a las 24 horas estaba circuncidado. "Me lo hice y lo recomiendo 100%. E Colombia te lo hacen siempre, creo, cuando nacés, no corrés riesgo de higiene, de nada. Está asociado a esa religión pero para mí por lo menos fue otra vida, otra cosa después de operarme", comentó Diego Ramos.