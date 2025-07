Marcela Kloosterboer reveló la asquerosa costumbre que tiene: y lo mostró en vivo

Embed

Marcela Kloosterboer reveló que se come las uñas de los pies

La actriz, lejos de negarlo o esquivar el tema, respondió con humor y honestidad. “¡Para! No me enfoquen los pies porque no me los pinté... pero sí”, reconoció, entre risas. En ese momento, Leti Siciliani —copanelista del ciclo— lanzó una pregunta aún más explícita: “Pero, ¿las tragás o solo las mordés?”. La reacción de Sebastián no se hizo esperar: “¡Eh, Leti! No hace falta decir la palabra tragar”, le respondió entre risas, intentando mantener un mínimo de compostura.