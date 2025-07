Se filtró un audio de Ale Sergi en La Voz Argentina que no tenía que salir al aire

Aunque la mayoría de los integrantes del jurado se prestó al juego con humor, Ale Sergi no ocultó su desconcierto. “¡Estoy re tiene que ver con La Voz! ¡Lo veo re apropiado!”, lanzó con ironía, dejando en evidencia su incomodidad ante una dinámica que, según él, no estaba alineada con el espíritu del certamen musical.

Andrea Rincón salió a pegarle a Ale Sergi

Esto, aparece justo cuando el nombre de Ale Sergi volvió a estar en boca de todos por capítulo personal que resurgió con fuerza: su conflictivo vínculo con Andrea Rincón. En una reciente entrevista con Héctor Maugeri para la revista Caras, la vedette repasó momentos clave de su vida personal y profesional, e hizo especial hincapié en las situaciones que vivió con Sergi durante y después de su relación amorosa.

“Yo me interné y estuve sola. Después él volvió conmigo”, declaró Rincón, al recordar uno de los períodos más difíciles, cuando enfrentaba problemas de adicciones. Su testimonio también incluyó reclamos por la falta de responsabilidad compartida en medio de la exposición mediática: “Yo le pedí disculpas públicamente a él. A mí nunca nadie me pidió disculpas. Yo me quedé solita bancando todo en mis espaldas”.

Ale Sergi en medio de las críticas de Andrea Rincón

En la entrevista, la actriz también mencionó que durante la separación vivió situaciones de violencia, y cuestionó a Sergi por no haber asumido su parte en el vínculo: “Si están hablando de algo, recogé el guante, hacete cargo, decí: ‘las cosas las hicimos los dos’”.

Ale Sergi no respondió públicamente a estas declaraciones. Tampoco lo hizo en el pasado, cuando la mediatización del conflicto ya lo había puesto en el centro de atención. En la actualidad, su postura parece seguir siendo la misma: concentrarse en la música y el show televisivo, sin hacer declaraciones sobre su vida personal. Sin embargo, los testimonios de Rincón vuelven a poner sobre la mesa una historia que no terminó de cerrarse y que, para ella, sigue doliendo: “Yo siento que quedé muy golpeada por muchas cosas que pasaron en el pasado, no quise más quilombos en mi vida”.