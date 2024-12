Netflix estrenó la nueva temporada de "El juego del calamar": qué pasa 3 años después de ganar

El regreso de sus protagonistas y de Hwang Dong-hyeok, creador, guionista y director, quien reveló detalles en una entrevista con el portal especializado The Hollywood Reporter: "Cuando estaba pensando en la idea del final de la tercera temporada, creo que se me ocurrió naturalmente que este era el final. Creí que con esa historia podía contar todo lo que quería contar a través de la historia de El Juego del Calamar y también en la perspectiva de Gi-hun como personaje, y pensé que no necesitábamos más historias a partir de ahí".

El trailer de la nueva temporada confirmó que Gi-hun volverá a reunirse con un grupo de personas que desean acceder al millonario premio que ofrece este juego. Al conocer la dificultad de las pruebas y las chances de perder la vida en el camino, el protagonista intentará darse de baja y convencer al resto de los participantes.

¿De qué trata la segunda temporada de "El juego del calamar"?

"Tres años después de su victoria, el jugador 456 decide no viajar a Estados Unidos y regresa con un nuevo objetivo. Para conseguirlo, Gi-hun compite una vez más en el misterioso juego de supervivencia donde tendrá que superar situaciones de vida o muerte con nuevos participantes que sueñan con llevarse el premio de 45 600 millones de wons", detalla la sinopsis oficial de su nueva temporada.

A pesar de no haber sido estrenada de forma oficial, la segunda temporada ya recibió nominaciones para los principales premios de series en 2025: Globos de Oro (Mejor serie de TV - Drama); los Critics Choice Awards (Mejor serie en lengua extranjera) y Satellite Awards (Mejor serie de TV - Drama).

Esta segunda entrega tendrá el regreso de Lee Jung-jae y Gong Yoo, y también contará con la vuelta de Lee Byung-hun como el Líder y Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho. El elenco también tiene nuevas incorporaciones, incluyendo a Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri y Won Ji.

Premios y nominaciones de "El juego del calamar"

La que fue muy bien recibida por la crítica fue la primera temporada, que fue nominada y recibió los premios más importantes para las series de 2021:

79ª Globos de Oro:

Mejor serie de TV - Drama

Mejor actor principal en serie de TV - Drama (Lee Jung-jae)

Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV (Oh Young-soo) GANADORA

74ª Premios Emmy: