Asesinaron a un policía e influencer tras exponer una obra pública abandonada en sus redes sociales

“Vinieron a quitar una parte de la calle y dejaron una obra inconclusa. Mucha gente que transita aquí puede caer en el bache”, expresó en ese informe.

Luego, profundizó sus cuestionamientos hacia las autoridades locales: “Vinieron a hacer su desastre y no taparon nada. Es una medida provisional y el pozo está grande”.

“Le pedimos a la gente que circula en el puerto de Acapulco que tenga mucha precaución y que dejen los teléfonos y se pongan a ver la calle, porque puede ser peligroso”, remarcó.

En ese mismo sentido, afirmó: “Aquí el peligro latente de que caiga alguna persona, algún carro y se provoque otro tipo de accidente más grave. Siempre es bueno compartir este tipo de noticia porque nos mantienen al tanto”.

El video dura poco más de dos minutos y medio, y luego de conocerse la noticia del asesinato acumuló unos 200 comentarios elogiando el trabajo del policía e influencer para difundir noticias “que el gobierno oculta”.

En su cierre, Ronald Paz Pedro enfatizó: “Todo lo que el Gobierno no quiere que veas, nosotros lo compartimos. Las noticias que son censuradas, nosotros las publicamos”. Horas más tarde, un seguidor lamentó su deceso. “Al final te mandaron a callar”, escribió.

Cómo asesinaron al policía e influencer en Acapulco

Según medios locales, el policía e influencer caminó unos metros después de realizar esa transmisión en vivo hasta la Avenida Cuauthémoc. Allí, en las inmediaciones de un comercio de azulejos, fue sorprendido por sujetos armados que después de dispararle huyeron rápidamente el de lugar.

Policías militares que acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre detonaciones de armas de fuego comprobaron que Ronald Paz Pedro, quien había quedado tirado en plena calle, ya estaba muerto.

México acapulco policia influencer

Luego confirmaron que la víctima formaba parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, y que mantenía un conflicto con el gobierno municipal desde hace unos años, porque autoridades anteriores habían intentado darlo de baja.

Su caso no fue el único de la jornada en Acapulco, porque otro policía fue asesinado en un caso aparte. A esta víctima la encontraron en el asiento trasero de un vehículo Nissan Sentra, con disparos de armas de fuego.

"Lo que estoy haciendo, me va a costar la vida”

Hace unos años, en 2019, Ronald Paz Pedro denunció que había recibido amenazas de parte de entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Gerardo Rosas Azamar.

“Soy el que ha estado manifestando todos los actos de corrupción que tiene Gerardo Rosas Azamar… denuncias de enriquecimiento ilícito, extorsión, aviadores… hoy me notificó que estaba dado de baja”, mencionó en un video que él mismo difundió el 2 de octubre de ese año.

Además, contó: “Me ofreció casi cien mil pesos para que me callara, me dijo que ya estábamos grandes, que no sabía con quién me metía, y me amenazó tajantemente”.

México acapulco policia influencer 2 El policía asesinado formaba parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.

“Yo sé que lo que estoy haciendo me va a costar la vida, pero quiero que, si algo me pasa, mi familia sepa por qué perdí la vida… Espero que no quede impune. Señor presidente de la República, si me matan, que mi muerte no haya sido en vano”, subrayó.

En aquel momento, Rosas Azamar rechazó las acusaciones y afirmó que el policía no cumplía con los requisitos para mantener su lugar. “No sé cómo funcionaba en gobiernos anteriores, pero en esta administración, el policía que no pasa los exámenes de control y confianza es dado de baja”, declaró.