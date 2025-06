"A la orden del día", las insólitas estafas puerta a puerta y la aclaración de la Municipalidad

Vecinos de la ciudad alertaron sobre la presencia de personas que se hacen pasar por empleados de la empresa Cliba o de la subsecretaría de Limpieza Urbana para ofrecer bolsas de residuos o retirar basura voluminosa a cambio de dinero. Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que se trata de estafas porque estos servicios no implican gastos extra.

Al respecto de la experiencia de vecinos que fueron abordados en las puertas de sus casas por supuestos trabajadores municipales que vendían bolsas, desde LU5 consultaron a Cristian Haspert , Subsecretario de Limpieza Urbana, presidente del Comité de Urbanismo y Ciudad Sustentable de la Municipalidad. "No existe ninguna campaña de bolsas ni empleados autorizados a ingresar a los domicilios", y advirtió: "las estafas están a la orden del día, no solo las telefónicas".

El funcionario recordó que años atrás los recolectores de Cliba solían vender bolsas como una iniciativa interna para recaudar fondos para comer un asado de fin de año, pero esta práctica está prohibida y actualmente la empresa no autoriza a su personal a realizar ningún tipo de venta puerta a puerta.

Limpieza Urbana Parque Agreste.jpg Producto de las alertas por estafas, las y los empleados de Limpieza Urbana van a tener una credencial expuesta en los chalecos de la Municipalidad de Neuquén.

En este sentido, Haspert indicó que están pensando estrategias para fortalecer la seguridad en los servicios que ofrece la municipalidad: "es más, a partir de la semana que viene también van a tener una credencial expuesta en esos chalecos producto de estos llamados".

Estafas con la poda de otoño e invierno

Además, el subsecretario advirtió sobre otra modalidad de estafa vinculada a la época de poda: personas que se acercan a las casas a ofrecer podar los árboles. En este caso, indicó que los estafadores cobran por adelantado o no tienen los conocimientos adecuados, entonces mutilan los árboles y luego abandonan los restos en la vía pública.

"Te cobran diciendo que van a buscar el camión que tienen que contratar para llevarse esas ramas y no vuelven nunca más", indicó y agregó: "Pasa muchísimo, algunos directamente cobran por adelantado el servicio, simulan que van a empezar con ese trabajo y tampoco le podan el árbol".

Por este motivo, señaló que la Municipalidad tiene cuenta con un registro de podadores habilitados, por lo que recomendó a los vecinos a chequear la lista y hacer una verificación entre los datos aportados por la persona que dice estar capacitada.

permiso poda neuquen (2).jpeg

Ante cualquier duda, recordó que los empleados reales de la limpieza urbana "usan chalecos fluorescentes con la leyenda "Municipalidad de Neuquén" mientras los que pretenden engañar "se pone chalecos comunes de seguridad, pero no tienen identificación, y así engañan a algunos vecinos".

Además, pidió que la población no proporcione datos personales a desconocidos y volvió a advertir: "Cliba no vende bolsas, claramente es un verso, por ahí no puede pasar nada, como decíamos recién, pero bueno, ya si te empiezan a preguntar tu nombre o si se acercan a observar tu patio o algo, bueno, hay que tener un poco más de cuidado".

Finalmente, recordó como funciona el sistema de residuos voluminosos este viernes 20 de junio feriado nacional: "hoy van a trabajar los centros de transferencia, el pasado día lunes no trabajamos", y agregó que esperan tener mucho trabajo en ambos espacios. "El de calle Boer y Tronador y el de Novella y Quimey desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas". A su vez, el sábado y domingo también estarán abiertos.