Angélica Lagunas: "Nuestro modelo sindical es independiente políticamente de los partidos y del gobierno"

En dicho artículo el firmante me agrede personalmente, me ataca mintiendo sobre mi rol en el gremialismo. Ninguna de las declaraciones públicas que yo realizo sobre acciones gremiales como Sec. General de Aten Capital son inventadas o imaginadas por mi persona, sino que son resoluciones que se tomaron en asambleas, en la comisión directiva a la que pertenezco o en el plenario de Secretario generalas de ATEN. Un ejemplo: me acusa que “Descalifico y denigro públicamente a la ministra de educación, Soledad Martínez, sin importar género ni condición” cuando fue el propio Marcelo Guagliardo quien anunció públicamente que el Plenario Provincial solicitaba la renuncia de la ministra, por mandato de las asambleas, y olvida el maltrato y persecución que lleva adelante la ministra contra toda la docencia acusando a todos de vagos y delincuentes por presentar certificados truchos.

En síntesis, con esta agresión personalizada en un multimedio de gran alcance regional en momentos que el gobierno demoniza al conjunto de la docencia, el Sr. Periodista abre el camino para que acciones violentas se descarguen sobre mi persona, en una sociedad donde los gobernantes nacionales y locales ejercen el ataque cotidianamente a los trabajadores en general y a los que estamos frente a las luchas en particular.

Angélica Lagunas elecciones PASO 2023

El Sr. periodista nunca se refirió al origen del conflicto. En su artículo solo busca agredirme desde distintos ángulos. Cuando se refiere al rechazo del acta firmada por la conducción y el gobierno, no menciona ni una palabra sobre la verdadera razón del rechazo. La dirigencia provincial el sábado firmó el acta sin respetar el mandato que llevaban de exigir la derogación de la ley 3447, ni siquiera pidieron el veto del art. 8º, uno de los principales objetivos del reclamo desde que el gobierno impuso este ataque al régimen de licencias y a las condiciones laborales de las y los suplentes y generó el actual conflicto. Dicho art. 8º significa, por ejemplo, que una docente embarazada, o con tratamiento de largo tiempo por una enfermedad grave como el cáncer, o protegida por hechos de violencia de género que la lleven a no poder asistir a su trabajo; puede quedarse sin sueldo; ya que cualquier trabajador de la educación afectado por alguna de estas situaciones y que esté cumpliendo una suplencia, se queda sin sueldo si la titular del cargo regresa al mismo, porque no se le reconoce la continuidad de su licencia. Por lo tanto, ese art. 8º es un castigo a la que cursa una enfermedad o embarazo. Realmente ataca derechos consagrados en infinidad de leyes, convenios y jurisprudencia. El gobierno insiste en mantenerlo, y el periodista no dice una palabra al respecto, porque se le caería todo su relato para atacarme. En asambleas masivas y mayoritarias en el conjunto de la provincia, los docentes expresaron con claridad que no aceptan semejante ataque y defienden sus derechos conquistados. En esas me incluyo. Solo en Aten Capital asistieron más de 2500 docentes sobre un padrón de afiliados menor a 6.000; o sea, más del 40 %.

El periodista dice “Lagunas Infla su verba y levanta su dedo acusador contra toda aquella persona que objeta las formas y modos que ella y su sector emplean, intentando imponer pensamiento y acciones, sin importar consecuencias.” Aquí demuestra su rechazo visceral a nuestro modelo sindical, que es independiente políticamente de los partidos y del gobierno. Cuando decimos las asambleas deciden, desde las conducciones Multicolor en las seccionales lo practicamos hasta el final, ganemos o perdamos nuestra moción. Los dirigentes hacemos lo que las bases deciden. Le informo al Sr. periodista que nuestras asambleas son tan democráticas que los oradores, para hacer uso de la palabra, se anotan y se someten a un sorteo público, entonces ninguna agrupación ni ningún dirigente tiene privilegios ni puede digitar ni prohibir a nadie que haya sido sorteado; y el conteo de los votos los hace una comisión integrada por los distintos asambleístas con veedores para garantizar transparencia.

Cuando el Sr. Periodista dice “Intenta Lagunas mostrarse como la abanderada defensora de la escuela pública neuquina, mostrando su ojo crítico hacia todo lo que tenga que ver con las fallas en infraestructura escolar.” Lo hace desconociendo la labor cotidiana que realiza cada docente, cada profesor, cada directora para llevar adelante la educación a pesar de las riesgosas condiciones edilicias en las que enseñan y aprenden los niños. Le molesta que todos los días estemos señalando la decena de miles de alumnos que no pueden cursar porque las escuelas se vienen abajo. Reconoce que hubo tres muertos en Aguada San Roque, pero dice “tragedia”, cuando fue un triple crimen laboral por responsabilidad del gobierno y la empresa; y le recuerdo que también tuvimos otro docente asesinado por defender los derechos, que fue el entrañable Carlos Fuentealba. Sr. Periodista, la memoria es selectiva.

¿No imaginó el periodista hacer un extenso editorial, con la misma vehemencia que usó contra mi persona, y dirigir su “verba y dedo acusador” para demostrar la inmoralidad y crueldad del gobierno que se jacta de haber logrado un superávit de 285.000 millones de pesos en este semestre, cuando hay decenas de escuelas cerradas por falta de inversión, cuando faltan 80.000 viviendas en la provincia, los hospitales están desmantelados, uno de cada dos niños son pobres en la provincia, los comedores barriales están vacíos y más de 200 personas duermen en la calle?

Lo invito al Sr Alejandro López a la asamblea de Aten Capital, para que verifique nuestro modelo sindical. Quizá viendo con sus propios ojos lo que hace y piensa la docencia llegue a ser más veraz en sus juicios y cultive la honestidad intelectual, cualidades básicas que debería practicar un periodista si quiere bien informar a la población, y no generar un “relato más”, del que nuestro país está teñido desde sus máximas autoridades.

Angélica Lagunas- DNI 22474492. Sec. General Aten Capital