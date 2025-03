La fuerte declaración de Fabiola Yañez: "El patrimonio de Alberto Fernández está flojo de papeles"

La ex primera dama habló sobre el “alto nivel de vida” del expresidente. Además dijo que fue “chivo expiatorio” del kirchnerismo.

Fabiola Yañez hizo una fuerte declaración pública sobre su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández. Planteó que el patrimonio de Fernández "está flojo de papeles". Además, la ex primera dama, que denunció a su expareja por violencia de género, dijo que él tenía un “nivel de vida muy alto” antes de ser presidente.