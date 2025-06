Conmoción en el PAMI Neuquén: quién era el jubilado que se descompensó y murió

Pero en ese recorrido, el hombre de 80 años, quien tenía enfermedades previas producto de su edad, sufrió dos infartos que terminaron con su vida.

LMNeuquén pudo confirmar de fuentes consultadas en PAMI que el jubilado fallecido era Ángel Ledda, oriundo de Neuquén capital.

Desesperación

Yolanda Almendra es una jubilada que este viernes por la mañana se encontraba a escasos cinco metros del hombre que murió. La mujer compartió con LMNeuquén su dolor ante la situación y su pedido de mejor atención de parte de este organismo nacional.

"Yo me encontraba justamente en la oficina de PAMI y este hombre estaba a unos 5 o 10 metros mío cuando se cayó y quedó tendido en el piso. Según me dijeron en ese momento se había desmayado, pero no sé, porque le hicieron RCP, fueron cinco personas, no reaccionaban", contó la mujer minutos después.

Almendra contó que la sede del PAMI de Neuquén estaba muy llena, con muchas personas "muy mayores esperando ser atendido con un montón de papeles". "De las 7, 7.30 de la mañana la gente haciendo cola ahí para que los atiendan".

La jubilada contó además que este señor estaba solo, que no había ningún familiar acompañándolo y lo describió como "una persona bastante adulta".

"Así que lo vi en el suelo y me aterró porque su cara era transfigurado, estaba morado, morado y no reaccionaba", contó aún con impresión ante la situación vivida.

Además, la testigo describió que en pocos minutos se acercó una ambulancia, y también la Policía. El personal médico que llegó le practicó RCP pero no pudo hacer nada por el abuelo, que más tarde falleció.

Almendra dijo que en ese momento sacaron a todos los jubilados que esperaban ser atendidos a la vereda y que recién los dejaron volver a ingresar alrededor de las 11.30.

"Esto nos dejó mal a todos, la gente esperando para que los vuelvan a atender, gente que tenía turno y que esto es un manoseo tremendo, tremendo de parte del PAMI. Esperamos que las autoridades se pongan las pilas, que no nos maltraten de esa manera", concluyó la abuela.

La oficina del PAMI permaneció cerrada unos minutos para facilitar las tareas de los médicos que atendieron al abuela descompensando. Luego reabrieron las puertas y retomaron su tarea para atender a los jubilados que esperaban su turno.