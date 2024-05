El drama de un comedor solidario que desvalijaron en la Meseta

Se trata del merendero "El Choconcito" que asiste a 200 personas de tres barrios distintos. Lo que no pudieron llevarse lo rompieron.

Natalia Navarro, encargada del lugar, contó a LMNeuquén que el desvalijamiento del merendero ubicado en el bario "El Choconcito" se perpetró el domingo por la madrugada. "A eso de las 20:30 yo llegaba a mi casa, que queda a pocos metros del comedor, y estaba todo normal, pero tipo 2 escuchamos a los perros ladrar. No salimos porque acá no tenemos luz, por la noche nos iluminamos con velas y afuera está muy oscuro", relató la mujer.

Merendero Choconcito Kids (7).JPG Desde el lunes, en el comedor se encuentran sin poder cocinar. Maria Isabel Sanchez

Inmediatamente, se acercó a la construcción y pudo comprobar los daños. "Rompieron una pared de madera, tiraron un mueble y se metieron. Revisaron todo, se llevaron toda la materia prima, los juguetes que tenemos para los chicos. Intentaron sacar un televisor que tenemos, pero se les cayó y lo dejaron ahí tirado y roto. También elementos de cocinas, como pavas, pero que por lo visto no alcanzaron a llevarse, no sé si no les dio el tiempo o qué paso", detalló Natalia.

Pocas horas antes del robo, habían recibido dos donaciones de alimentos que les permitirían mantener el comedor en funcionamiento por, al menos, dos semanas. "Ni siquiera nos quedó harina para hacer el pan de los chicos", aseguró.

Merendero Choconcito Kids (1).JPG En el comedor también tienen un ropero solidario. Maria Isabel Sanchez

Sospechan que los estaban vigilando

Natalia contó que cuando les acercaron las donaciones lo hicieron en camionetas, por lo que temen, los ladrones estaban vigilando y sabían con lo que podrían encontrarse, por eso sabían exactamente donde ir a buscar. Dijo que ni el lunes nu el martes pudieron hacer nada e indicó que ellos dan el almuerzo y la merienda para 45 familias, que hacen un total de 200 personas, de cuatro barrios distintos: El Choconcito, San Antonio, La Colonia y Jarillal.

Pese a que le pusieron un "parche" a la pared rota, todavía no pueden volver a trabajar por falta de materiales. Es por ello que, recurren a la solidaridad de la comunidad para poder volver a trabajar y darle comida a las familias más necesitadas de la Meseta.

Apeló a la comunidad para que colabore con lo que pueda y así logren brindarle un plato caliente a los que más lo necesitan en este momento. "Pueden comunicarse conmigo al teléfono 2996581520 o nos pueden traer al comedor, de lo contrario yo puedo acercarme a buscar las donaciones. Lo que más queremos es poder volver a cocinar porque quedó mucha gente a la que no le pudimos brindar un plato de comida", aseguró la vecina.

Merendero Choconcito Kids (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Además de alimento, en el comedor crearon un ropero solidario, que ante la conmoción de estas últimas horas no registraron si también faltaba algo tras el robo. "Vimos que había quedado ropa, no sabemos qué hicieron, pero rompieron varias cosas", lamentó la mujer.