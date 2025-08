El ISSN incrementó los coseguros y los honorarios médicos: los nuevos valores

isn2

Asimismo, se ratifica la prohibición de cobrar montos extras, respetando así los convenios oportunamente firmados con la obra social, al aceptar ser prestadores de la misma.

Cabe recordar que las actualizaciones en los honorarios médicos y de los coseguros se realizarán en forma trimestral, sobre la base de estudios de costos y variables desarrollados por los departamentos de incumbencia.

Amplían atención

Por otra parte, funcionarios provinciales participaron el pasado mes de julio de la inauguración de una nueva oficina, de la Casa de la Prevención que funcionará en la delegación de Zapala del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La apertura de este dispositivo se apoya en la ley de Regionalización provincial y anticiparon otras dos oficinas del organismo en las delegaciones de cabeceras de Chos Malal y San Martín de los Andes.

El acto de inauguración fue encabezado por los ministros de Salud, Martín Regueiro, de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, la administradora general del ISSN, Mariane Bartusch, el director de Prestaciones de Salud y Asistenciales del ISSN, Jorge Alberti, el delegado de la región del Pehuén, Mario Bruce, y el intendente de la localidad, Carlos Koopmann.

Durante su discurso, Regueiro explicó que esta nueva oficina responde al modelo neuquino que lleva adelante el Gobernador de la provincia, Rolando Figueroa. Sostuvo que “acá lo que estamos haciendo es asegurando derechos, asegurando acceso” y agregó que “al Instituto no lo vamos a reglar, no lo vamos a rifar, tenemos que cuidarlo y esto es gracias a los aportes que hacen los empleados, que se administran bien. Porque uno puede ordenar, pero si no redistribuye, no tiene sentido”.

En la ocasión, el ministro destacó la calidad en los servicios que presta el ISSN, aseguró que “la cantidad de beneficios que tiene Instituto como como obra social, es mejor que cualquier prepaga, asegurando el acceso de la gente”, y concluyó que “hay que defenderlo, hay que cuidarlo. No podemos entregarlo porque sí, no podemos darle la manija a alguien que de otro lado va a cambiar o modificar lo que está pasando”.

issn.png Archivo LMN.

La administradora del ISSN, Bartusch, señaló que la apertura de la nueva oficina es “la expresión concreta de una manera de entender la gestión pública anclada en los principios de austeridad, equidad territorial, eficiencia y justicia social”.

Explicó las medidas que se han llevado adelante para sanear las cuentas del organismo y mejorar las prestaciones, y sostuvo que “fue posible porque nos esforzamos en cuidar cada recurso, planificar con responsabilidad y ejecutar con compromiso. Porque creemos en un Estado que escucha, actúa y pone a las personas en el centro. Un Estado que entiende que la eficiencia no es solo económica, es humana, social y territorial”.