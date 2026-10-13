El rescate de los artesanos y la camioneta tragada por el barro: así se vivió el vendaval que aisló a Los Catutos

Agua y granizo azotaron sin piedad a la pequeña comunidad. Hubo angustia, caminos convertidos en ríos y un operativo de emergencia que se extendió hasta la madrugada.

Una pareja de artesanos rescatada en plena feria y una camioneta sacada del barro con maquinaria pesada fue el resultado del violento vendaval que sacudió sorpresivamente ayer por la tarde a Los Catutos , el paraje ubicado a 20 kilómetros de Zapala sobre la Ruta Nacional 40.

Según pudo reconstruir LM Neuquén , todo ocurrió alrededor de las 18:30, cuando una inusitada tormenta de agua y granizo se abatió sobre el centro neuquino. En pocos minutos cayó una enorme cantidad de agua que transformó los accesos en verdaderos ríos de barro y dejó completamente aislada a una población de unos 500 habitantes.

En ese momento se desarrollaba en el salón comunal la Feria Estrella del Valle, el encuentro cultural que había quedado como resto de la suspendida Fiesta de la Piedra Laja. Allí estaban dos familias de artesanos de Zapala, con niños, que habían llegado a exponer sus tejidos y productos regionales.

El agua los tomó por sorpresa. Cuando quisieron salir, su vehículo cayó en un zanjón, se fue de punta y rompió el paragolpes. Tuvieron que volver al pueblo a pedir ayuda.

Fue entonces cuando se activó el comité de emergencia. Personal municipal al mando del propio presidente de la Comisión de Fomento, Damián Pereira, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, salió con un vehículo oficial, los asistió y los trasladó de inmediato a un lugar seguro en Zapala.

Paralelamente, se vivía el otro drama en el acceso principal.

La camioneta que fue a rescatar y quedó atrapada

Dos hombres que venían en busca de los artesanos para llevarlos de vuelta a Zapala fueron sorprendidos por el temporal justo en la entrada a Los Catutos. La Nissan plateada en la que circulaban quedó literalmente tragada por el barro, con el agua hasta los ejes.

Los videos exclusivos a los que accedió este diario muestran la desesperación de los ocupantes intentando colocar una linga amarilla mientras una pala cargadora JLG de gran porte intenta llegar. El barro, puro arcilla, hacía imposible cualquier maniobra. El vehículo debió permanecer toda la noche encajado.

Recién esta mañana, con la llegada de maquinaria de Vialidad Provincial, se pudo extraer la camioneta. Las imágenes del rescate final muestran a la máquina amarilla tirando con fuerza mientras el agua todavía corre a los costados formando una gran laguna.

El camino alternativo que devolvió la comunicación

El otro video clave de esta cobertura muestra el momento exacto en que Vialidad logra abrir el camino alternativo por la parte alta del acceso principal.

Ante la intransitabilidad del acceso histórico y del acceso por el Paraje El Ministerio -donde el agua cruzaba la cinta asfáltica- y con un tercer acceso en obra bloqueado por barricadas, la única salida fue hacer una traza nueva por encima del sector inundado.

Pereira confirmó a este medio que ese ingreso por el sector de Los Catutos ya está restablecido y garantiza la transitabilidad entre Los Catutos, Zapala y la Ruta 40. Falta aún el sector del Ministerio, donde habrá que colocar una alcantarilla para que no se vuelva a cortar, y el camino hacia Laguna Miranda, muy utilizado por crianceros, que quedó con daños.

"Son caminos de pura arcilla. La máquina saca y saca material, llega al calcáreo y queda barro puro. Si le ponés arena, la lluvia se la lleva. Se hizo un lagunón grande por el agua que bajó de la ruta paralela al asfalto", explicó Pereira.

El fenómeno del Niño, que ya muestra su ferocidad en distintos puntos de la provincia, golpeó con fuerza en el centro.

Por fortuna, no hubo que lamentar evacuados ni daños mayores, más allá de los caminos rurales y comunales que serán repasados en los próximos días a medida que mejore el tiempo. -