Está en situación de calle y dice que es ex combatiente de la guerra de Malvinas

La temperatura en Neuquén hace días que está en descenso, el avance del otoño trae cada vez noches más frías que asustan a cualquiera. Aunque no a Mario Reyes , un hombre de 70 años, con la piel agrietada y su memoria puesta en su paso por la guerra de Malvinas . Hace un mes que duerme en la vereda de la esquina de Antártida Argentina y Picún Leufú y aunque aseguró que no necesita ayuda, varios vecinos quieren conseguirle un techo donde vivir.

Está sentado en un colchón, tapado con varias frazadas y a su alrededor una bolsa de pan, una bandeja plástica con arroz, unas cajitas de vino. Dijo que no tenía ganas de hablar, aunque no paró de hacerlo y contó que cuando tenía unos 20 años fue alistado al Ejército para ir a la guerra de Malvinas. Contó que se "quedó de este lado del canal de Beagle" , aunque hablar de ese tema aseguró le trae mucho dolor.

SFP Indigente en barrio huiliches (2).jpg Mario Reyes asegura que es ex combatiente de la guerra de Malvinas.

"Sí una chica me trajo este colchón, muy buena Loana. La verdad que está haciendo bastante frío. Pero estoy bien acá, no necesito nada", mencionó a LMNeuquén el hombre, quien también aseguró que le encantaría darse una ducha caliente.

Alrededor de él este viernes había un joven en situación de calle y otro hombre que intentaba avisarle que le había conseguido un alquiler por 100 mil pesos. Se trata de Gustavo, quien contó que lo conoce hace unos 20 años cuando él también estuvo viviendo en la calle y se hicieron buenos amigos.

Mario dijo que tiene familia, dos hijos de los que está muy orgulloso, y una hermana, Sandra, que un tiempo atrás se lo había llevado a vivir con ella pero que finalmente también se fue de ahí.

SFP Indigente en barrio huiliches (1).jpg

También contó que cobra una pensión, dinero que usa para comer, y que le duelen las rodillas. Su rostro muestra el paso del tiempo, sus arrugas marcadas por el frío y el calor.

Este diario no pudo confirmar si Reyes fue llamado a combate para la guerra de Malvinas, él dijo que fue franco tirador y que no alcanzó a cruzar el canal de Beagle. Y que a su regreso pasó un tiempo hasta que pudo trabajar, luego pasó por el área de Viviendas de la Provincia hasta que decidió trabajar por su cuenta.

Ayuda para Mario

Gustavo, el amigo de Mario aseguró que le consiguió un alquiler en el barrio por 100 mil pesos, pero que él no cuenta con ese dinero para ayudarlo todos los meses. Por eso pidió si algún funcionario podía ayudarlo. Mario está siempre en esa esquina, y sino el teléfono de su amigo es el 2996334665.

"Yo conozco gente que le pagan alquiler de mucha más plata. Esta posibilidad es más accesible, después yo le consigo todo lo que él necesite", contó Gustavo, quien desde hace años ayuda a las personas que viven en la calle.

Además de una casa, Mario necesita atención médica, un baño y cuidados. Y los vecinos quieren que se le brinde la atención necesaria. Otra mujer que vive en el barrio Huiliches contó que conoce a Mario hace unos 19 años y que antes él vivía en un colectivo abandonado con otros hombres.

SFP Indigente en barrio huiliches (3).jpg

También aseguró que conoce su historia de que es excombatiente de Malvinas, aunque tampoco pudo confirmarlo, sino que lo sabe por sus dichos. "Él se porta bien, no hace problemas con nadie", aseguró.

"La gente sabe que no soy una mala persona. No te voy a mentir, yo me tomo un vinito, pero no soy crónico, sino que tomo de a 'traguitos', y después como. Lo único que quiero es que nadie me moleste, yo estoy muy cansado. La sociedad me llevó a esto", confesó Mario y pidió que lo dejemos solo.