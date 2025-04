Nueva denuncia contra Jorge Salas por una defraudación millonaria con lotes en Neuquén

Una nueva denuncia por irregularidades con planes de viviendas se sumó contra el ex director de Hábitat y Urbanismo de la provincia y titular de la Cooperativa 127 Hectáreas , Jorge Salas. En este caso la carátula que cabría es la de defraudación.

La presentación la hizo ante la justicia el abogado y ex diputado provincial, Mariano Mansilla la semana pasada. ¿De qué consta? Se denomina “nuevos desarrollos” e involucra a miles de familias que venían pagando una cuota a la Cooperativa 127 Hectáreas desde 2010 a la fecha, con la promesa de tener a futuro un lote que nunca se entregó ni se va a entregar porque no existen registros de ningún tipo respecto al destino que se le dio a ese dinero. Con el agravante que, a la espera y con la expectativa de la vivienda propia, unos 150 socios de la cooperativa adquirieron casas prefabricadas que hoy no tienen donde emplazar.