Tras la denuncia de estafa a la Cooperativa 127 hectáreas, Jorge Salas renunció a su cargo en el gobierno de la provincia

Tras la denuncia por una presunta estafa multimillonaria por parte de la cooperativa 127 hectáreas, su principal referente, Jorge Salas, renunció a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia. Aseguró que no le solicitaron la dimisión y acusó al ex diputado provincial Mariano Mansilla de haber iniciado una campaña de desprestigio político en su contra.

"Sí es cierto que hay atrasos y demoras, pero siempre vamos a dar la cara", dijo y agregó: "Se han hablado barbaridades como que no me encontraron y no doy la cara. Jamás hubo maltrato y al que le tenga que decir que no porque no tengo lugar, se lo vamos a decir".

Para Salas, hay intereses políticos detrás de las denuncias por los atrasos y que el mismo ex diputado incitó a través de mensajes a usurpar las casas en construcción. "No eran una gran cantidad, eran 10 personas, el resto son socios que dijeron que no querían hacer eso", expresó.

En la entrevista radial, aseguró que sus compañeros "sufren por redes sociales amenazas e insultos, que también están armadas". Agregó que no puede estar ajeno a esa situación de sus compañeros de la cooperativa.

Salas apuntó contra Mariano Mansilla

El referente de la cooperativa apuntó directamente contra el ex diputado Mariano Mansilla, a quien acusó de haber incitado la usurpación de las casas este lunes. "Él dice ser patrocinador de personas estafadas y en la causa no sale el patrocinio de Mansilla", dijo y agregó: "Es otra de sus mentiras. Él habla de estafa y fue él quien estafó a los neuquinos al prometerles que les iba a hacer una casa con 30 mil pesos".

Salas aseguró que Mansilla orquestó una campaña de desprestigio en su contra porque se quedó sin cargo político. "Es una operación política que hace él pero la hace mandado, no la hace solo", dijo, aunque no mencionó quién podría ser cómplice del abogado en su denuncia.

Si ben Mansilla dio entrevistas a los medios en los que condenó la usurpación, Salas afirmó que fue él quien incitó a a ocupar las casas en construcción que no se entregaron en tiempo y forma.

La denuncia de Mansilla

El caso explotó con la denuncia encabezada por el exdiputado Mariano Mansilla, quien en una primera instancia solicitó la inhibición de las cuentas de la cooperativa por un monto cercano a los 300 millones de pesos. Luego, avanzará con una acción penal contra Jorge Salas, titular de la entidad.

El problema que se perfila como una mega causa judicial comprende casas y terrenos en distintos lugares: La Meseta, Sirena Unificada, Centenario I y II y China Muerta. En Centenario, por ejemplo, esas tierras fueron entregadas entre 2013 y 2015 (como otras cooperativas que fracasaron y no pudieron hacer los servicios) y hoy hay apenas un puñado de casas.

"Esto no es un error administrativo, es una estafa a gran escala. Gente de trabajo perdió sus ahorros confiando en un engaño", señaló Mansilla.

"Nos exigían pagar cada cuota al día bajo amenaza de perder todo. Cumplimos y jamás nos dieron respuestas. Nos estafaron", denunció con indignación Sergio, uno de los afectados del loteo La Meseta.

"Él (Jorge Salas) tenía todos los derechos de exigirnos, pero nosotros no podíamos exigir nada. Íbamos a la cooperativa y nadie nos decía nada", dijo a LMNeuquén.

La investigación avanza, en principio, en el fuero civil, aunque no tiene juez. Los estafados siguen buscando respuestas y luchando para recuperar lo que les pertenece. El tiempo dirá si la Justicia actúa con la celeridad que los damnificados necesitan o si el caso quedará, como tantos otros, en el olvido.