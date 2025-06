La exjefa de RRHH de Neutics dio su versión sobre los hechos

A modo de derecho de réplica, la exjefa de Recursos Humanos de Neutics Sapem , Vanesa Zampatti , brindó su versión en relación con la nota publicada por LMNeuquén el pasado 23 de junio bajo el título “Tolerancia cero: el gobierno despidió a una jefa de RRHH por certificados médicos irregulares". En tal sentido, Zampatti consideró que “tiene información inexacta e injuriosa, afectando no solo la verdad, sino mi dignidad, mi buen nombre y mi honor”. Indicó que “no es cierto que soy empleada pública, soy trabajador privado, bajo Convenio Colectivo 201/92 conforme al decreto 2286/2012 (creación de Neutics), artículo 5 se aplican las normas de derecho privado Ley 20.744. No es cierto que presentara un certificado médico irregular ni dos certificados fuera de término. Es falso que existiera irregularidad alguna ‘detectada’ por supuestos auditores de Neutics Sapem. Es falso que existiera ‘sospecha’ alguna”.

En su escrito, Zampatti comentó que “comencé a trabajar en el área Recursos Humanos de Neutics Sapem el 06/05/2019 y por mi buen desempeño y dedicación, en febrero de 2020 fui ascendida a jefa del área, no mereciendo ni recibiendo jamás sanciones”. Agregó que “incluso el nuevo gerente Eric Kostoff me informó el día 09/05 vía WhatsApp que agregaría mi sector como ejemplo de mejora en un informe de gestión para presentar al Ministro”.

Zampatti sumó que “el 11/03/25, el Dr. Lucas Rueda diagnosticó a partir de resultados de resonancia y tomografía lumbar: lesión lumbar facetaria con plan quirúrgico, e indicó reposo laboral por 30 días”. Agregó que “el 9/04/2025 fui intervenida quirúrgicamente por dicha afección”. Destacó que “Neutics tenía pleno conocimiento de mi estado de salud a través de sus autoridades”, y agregó que todo ello “mediante comunicaciones efectuadas, certificados presentados, les constaba mis afecciones, tratamientos, y el dolor que padecía y las limitaciones que, a Io largo del tiempo, generaran imposibilidad de concurrir a prestar tareas en forma presencial, pese a lo cual y aun estando con indicación médica de reposo laboral, siempre trabajé de manera remota, concurriendo incluso a reuniones con dificultades y dolor, cuando así se me exigía”.

neutics sapem

El desenlace

Que “el 14/05/25 con motivo de una reunión con el gerente Kostoff motivada por la denuncia de un colaborador por actitudes del jefe operativo hacia trabajadores de Neutics, mi posición respecto a esto, es que no estaba dispuesta a ser cómplice de persecución laboral, lo que generó tensión, manifestándome el gerente que habiendo tantos conflictos ‘no le servía alguien de RRHH con certificado y que pediría autorización para tomar a ‘alguien más’”. Posteriormente, con fecha del 20/5/2025, sostuvo que el gerente y otras autoridades de la firma le solicitaron una reunión, en la que le manifestaron una vez más la necesidad de saber la fecha concreta en la que podría regresar al trabajo de forma presencial. Ese mismo día, en horas del mediodía, tendría una devolución del médico, ya que tenía planificado con antelación un turno. A lo que agregó que “las autoridades me indicaron que desde esa fecha suspendiera el trabajo remoto y entregara un informe de mi autoría, lo que concreté. En esa reunión, manifesté textualmente que ‘como a mí no me gustan las conversaciones a medias, les pregunto si quieren desvincularme’, a lo que el presidente de Neutics, Juan Manuel Morales, dijo "no para nada, es cumplir no más con el certificado, cuando termines tu recuperación volvés a tus funciones habituales".

Sin embargo, “el 23/05/2025, a requerimiento de la gerencia, reenvié por mail al presidente y al gerente los certificados, uno de ellos con extensión de reposo por 30 días adicionales”, y otros elementos relacionados a su estado de salud. Incluso “en caso de duda o discrepancia, podían someterme al control médico que prevé la ley (art. 210 LCT) y, en su caso, manifestar su discrepancia con el diagnóstico”. Sin embargo, “valiéndose de un argumento formal que ningún perjuicio real le causaba ni podía causarle Neutics Sapem decidió, 15 días después, despedirme con ‘justa causa’ por "pérdida total y absoluta de confianza", lo que constituye lisa y llanamente una infamia”.

“Esperemos que la Justicia repare semejante atropello de las autoridades de una empresa estatal que con inusitada mala fe han violado flagrante y alevosamente mi dignidad y mis derechos como trabajadora”, cerró Vanesa Zampatti.