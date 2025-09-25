La jueza Soledad Gennari, la única argentina entre 800 postulantes, becada en Estados Unidos

Se trata del Programa Judicial Fellowship (2025), de la Fundación de la Cámara de Comercio Americana y el Precinto Presidencial de ese país.

La Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, María Soledad Gennari , quedó seleccionada junto a otros 20 magistrados de todo el mundo (de un total de 800) para una beca internacional sobre formación teórica práctica. "El proceso de selección fue muy exigente, con entrevistas y presentaciones completamente en inglés técnico y ser la única argentina convocada me genera una enorme responsabilidad", señaló Gennari.

El Judicial Fellowship , es una iniciativa de formación judicial de alcance internacional organizada por la de la Fundación de la Cámara de Comercio Americana y el Precinto Presidencial, en colaboración con prestigiosas universidades y se desarrollará durante dos semanas, del 27 de septiembre al 12 de octubre, con actividades distribuidas entre Washington D.C. y Charlottesville, Virginia.

El programa combina formación teórica y práctica, abarcando desde liderazgo judicial hasta políticas públicas aplicadas al sistema de justicia, para fomentar el pensamiento crítico, la toma de decisiones éticas y una profunda comprensión del estado de derecho.

Los participantes tendrán acceso privilegiado a instituciones clave del sistema judicial estadounidense, incluyendo visitas a la Corte Suprema, Cortes Federales de Apelación y Tribunales de Juicio, además de presenciar juicios por jurados.

Durante el desarrollo del programa, los becarios tendrán un encuentro personal con el Juez de la Corte Suprema de EE. UU, Neil Gorsuch, con quien podrán dialogar sobre la independencia judicial, la interpretación constitucional y el papel del Poder Judicial.

SFP TSJ (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Temario judicial

Se mantendrá una conversación con exalumnos del Programa Judicial Fellowship 2024, -del que participó la Coordinadora de la Reforma Procesal Penal y actual Asesora del TSJ neuquino, Carla Pandolfi-, quienes compartirán su experiencia del año anterior, como primera becaria argentina del programa y la forma en que el mismo impactó en su trabajo.

La actividad, incluye a su vez, una sesión con periodistas y expertos en comunicación para debatir sobre cómo los tribunales pueden interactuar con los medios de comunicación de forma responsable, proteger la confianza pública y salvaguardar la independencia.

Otra de las actividades, denominada “De juez a juez”, consistirá en una Mesa Redonda Judicial Global, con Jueces Federales de EE. UU, para establecer un diálogo franco con jueces estadounidenses, centrado en comparar sistemas judiciales, debatir desafíos compartidos e intercambiar perspectivas prácticas.

El programa concluye en Charlottesville, Virginia, donde los becarios/as judiciales recibirán una capacitación académica especializada, trabajando con destacados profesores de la Universidad de Virginia. Allí, los jueces/as y magistrados/as explorarán el constitucionalismo y otras facetas de la jurisprudencia estadounidense, como la justicia penal y los derechos humanos. También perfeccionarán sus habilidades en redacción de opiniones, mediación, colaboración y liderazgo intelectual.

tsj-gennari2.jpg Gentileza Poder Judicial Neuquén

Mejoras para el servicio de Justicia

Para Gennari, el verdadero valor del programa se medirá en su capacidad de traducir los conocimientos adquiridos en mejoras concretas para el servicio de justicia.

"Este programa es una oportunidad única para perfeccionar nuestras capacidades de gestión y fortalecer nuestra labor", explicó. "El objetivo final es regresar con herramientas que nos permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía y luego compartir conocimientos y habilidades de liderazgo con integrantes de los poderes judiciales de Argentina y de otras partes del mundo, nuestra bandera estará presente en este prestigioso programa mundial y mi objetivo es representar con la mayor excelencia posible, a mi país y mi provincia”.