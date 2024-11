Los contratos dudosos: la punta del ovillo que destapó el desvío de fondos en la Legislatura

La Legislatura de Neuquén fue protagonista de una serie de episodios que conmocionaron a la escena política local, luego de que la Fiscalía ordenó un allanamiento en la propia sede del Poder Legislativo, el complejo cultural Casa de las Leyes y la vivienda particular de Pablo Ruiz , hermano de la vicegobernadora y señalado de un presunto desvío de casi 30 millones de pesos de las cuentas institucionales a su propia cuenta en el Banco Provincia de Neuquén (BPN).

El letrado recordó que no hay leyes que castiguen la designación de familiares directos, y aclaró que esos actos de nepotismo podrían ser cuestionados solo desde otros puntos de vista. De este modo, dio a entender que la contratación que hizo Gloria Ruiz de su esposo, su hermano y otros primos o familiares solamente puede tener una condena ética o moral, pero no está sujeta a una investigación judicial. "No es reprochable desde el punto de vista judicial", señaló.