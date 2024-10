Neuquén, la provincia del millón: entre el crecimiento poblacional y la producción petrolera

La tremenda caída de la actividad petrolera golpeó a toda a economía neuquina a la par de la pandemia. Decenas de trabajadores llegan a Neuquén buscando suerte en la industria petrolera.

Neuquén, la provincia más poblada de la Patagonia

Según el último censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, Neuquén tenía 726 mil habitantes, siendo por muy poquito, la segunda provincia más habitada de la Patagonia, después de la vecina Río Negro, que en 2022 tenía 762 mil habitantes. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en el período 2010 – 2022 Neuquén tuvo una variación poblacional relativa del 31% y Río Negro del 19%, podemos jugar con la idea de que Neuquén pronto será, si es que ya no lo es, la provincia más poblada de la Patagonia Argentina.

El crecimiento de la población, sin dudas, traerá un aumento en la demanda de servicios básicos, como educación, salud y vivienda. Si las autoridades no logran planificar adecuadamente, es probable que se enfrenten a problemas de infraestructura y calidad de vida que podrían desbordar la capacidad del Estado.

El gobernador Rolando Figueroa admitió, la semana pasada, que Neuquén toma deuda en dólares y seguirá por ese camino para saldar el importantísimo déficit en infraestructura que ha heredado de gobiernos anteriores, que calcula asciende a los 4000 millones de dólares. Se mencionó, como ejemplos, la falta de 40 escuelas y 600 kilómetros de rutas para atender a la población existente. ¿Cuánto más lejos está el Estado Neuquino de atender las necesidades básicas de la población si proyectamos el millón de habitantes en cuatro o cinco años más? Históricamente, Neuquén contó con la planificación del icónico COPADE para adelantarse a los vertiginosos tiempos. Sin embargo, dicho organismo, a causa de los malos usos políticos, se ha deslucido en los últimos años y está por verse si el nuevo ministerio de Planificación Innovación y Modernización presentado por Figueroa en la Legislatura neuquina a comienzos de mes, le devolverá a la planificación estatal neuquina su histórica y tan necesaria mística.

La producción petrolera: un motor económico

Actualmente, Neuquén se posiciona, por lejos, como el principal productor de petróleo de Argentina, con una producción diaria que ronda los 400.000 barriles.Con empresas invirtiendo miles de millones de dólares en producción y transporte, la provincia es un pilar clave en la estrategia energética nacional.

En la recientemente celebrada Argentina Oil & Gas 2024, los líderes energéticos coincidieron con la idea de que el millón de barriles de petróleo por día se encuentra cada vez más cerca. Al respecto, el Ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, proyectó 800.000 barriles diarios para el 2028 y agregó, sin reparos, que “Vaca Muerta puede producir 2 millones de barriles”.

Escenarios favorables y desafíos por delante

Posiblemente, para el año 2030 las exportaciones de petróleo y gas nacidas de las entrañas de Vaca Muerta, alcanzarán los 25.000 millones de dólares, cifra equivalente a lo generado hoy por todo el campo argentino.

Si Neuquén logra equilibrar su crecimiento poblacional con el desarrollo sostenible de su industria petrolera, la provincia podría convertirse en un modelo a seguir. Un enfoque proactivo que incluya la diversificación económica, la inversión en energías renovables y la mejora de los servicios públicos podría posicionar a Neuquén como un lugar atractivo para vivir y trabajar.

Por otro lado, si se subestiman los desafíos, la provincia podría enfrentar problemas graves, desde el colapso de la infraestructura hasta conflictos sociales por la falta de oportunidades y servicios. La clave será la eficiencia del Estado, la planificación y el desarrollo de políticas públicas que incluyan los estamentos públicos municipales, provincial y nacional, en conjunto con el sector privado. El recientemente inaugurado Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital aparece como un indicio de que el desafío ha sido asumido por el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y un conjunto de líderes empresariales locales y nacionales.

Quien no vea la real trascendencia de estas iniciativas, recuerde la gran pueblada de Cutral Co Plaza Huincul, transcurrida en los años 1996/97, que nos ha enseñado que una economía regional pujante, si “se duerme en los laureles”, puede devenir en miseria y caos, una vez que el recurso petrolero declina. Una vez (mal) privatizada YPF, los habitantes de la comarca petrolera no encontraron rumbo para su economía, al no haberse realizado una adecuada planificación y diversificación de la economía. Esto mismo, mal podría ocurrir en escala a nivel provincial.

No sea cosa que se malgaste la actual riqueza y Neuquén en el futuro se gane un millón de problemas.