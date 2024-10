Suben las exportaciones a Brasil aunque la balanza comercial sigue deficitaria para Argentina

El informe detalló que l as ventas argentinas a Brasil avanzaron en septiembre de 2024 un 29,2% con respecto al mismo mes de 2023, logrando así un número positivo por cuarto mes consecutivo, al sumar U$S 1.272 millones.

En tanto, las importaciones desde el país vecino fueron de U$S 1.454 millones, con un alza interanual del 25,4%. De esta forma, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 182 millones.

En los primeros nueve meses del año, el comercio entre ambos países acumuló un saldo negativo para la Argentina por U$S 56 millones, con un incremento de las exportaciones de 7,3% interanual, acompañado de una retracción de 28,4% de las importaciones desde Brasil.

exportaciones.jpeg

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil correspondió principalmente al alza de trigo y centeno no triturado y a los automotores y sus accesorios.

Por su parte, las importaciones se vieron impulsadas en un 25,4% por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, energía eléctrica y vehículos de carretera.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5.778 millones) y Estados Unidos (U$S 3.805 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 7.560 millones) y Estados Unidos (U$S 3.263 millones).

Las exportaciones de Bras al mundo aumentaron 0,3% en septiembre de 2024 con respecto a igual mes de 2023, al pasar de U$S 28.713 mlones a U$S 28.789 millones. Por su parte, las importaciones totales crecieron un 19,9% con respecto a las registradas hace un año (U$S 19.532 millones en 2023 vs. U$S 23.426 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —trigésimo segundo mes consecutivo— en U$S 5363 millones, una situación semejante a la observada en septiembre de 2023: en aquel mes el saldo había sido positivo en U$S 9182 millones.

Federico Sturzenneger facilita la importación

De la mano del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Aduana avanzará en medidas que favorecen a la importación. Se trata de la eliminación del valor criterio, las estampillas y los veedores de cámaras empresariales locales.

El objetivo oficial es que haya cada vez más bienes extranjeros que compitan con la producción local con el argumento de que eso contribuirá a desacelerar la inflación.

En el caso de los valores criterio, se trata de precios parámetros que definen que, si una mercadería importada se distancia mucho del valor normal de mercado. Cuando es así para al llamado “canal rojo” y establece el pago de una garantía para que el importador pueda retirarla de la Aduana.

Esto implicaba, en promedio, un sobrecosto del 1% para los sectores alcanzados: entre ellos, neumáticos, prendas de vestir, grifería, juguetes, calzado, hilados.