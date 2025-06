Personas en situación de calle: cuándo y cómo es la colecta para ayudar en Neuquén

Recorridas Nocturnas no es una iniciativa exclusivamente neuquina. Guillermina Heiland, voluntaria de Fundación Sí, contó a LMNeuquén que el proyecto existe a nivel nacional desde 2012. En Buenos Aires tienen una base de voluntarios más consolidada, equipos especializados y recorridos todos los días.

image.png

En Neuquén, el proyectó se concretó en 2018. Allí comenzaron con el mismo esquema que llevan a cabo hoy, una salida por semana. Con la pandemia se puso en pausa y se retomó con especial fuerza a partir del año pasado. La voluntaria expresó que desde hace tres meses que cuentan "con un equipo de voluntarios bastante consolidado".

Localmente, realizan las recorridas todos los martes a partir de las 22. Se mueven por la zona centro de la ciudad brindando un plato de comida, abrigo y conversación a las personas en situación de calle. Heiland contó que, debido a la cantidad de voluntarios con los que cuentan, solo recorren esa zona. Sin embargo, buscan eventualmente ampliar el área.

Para esta colecta, la organización cuenta con la colaboración del Club Neuquino de Badminton: "Nos contactaron ellos, querían hacer algo en conjunto. Brindaron el espacio para acopiar las cosas en esta colecta". La voluntaria contó que se organizan colectas puntuales porque no tienen espacio físico: "Acá en Neuquén no tenemos espacio físico, así que no podemos recibir donaciones constantemente".

Fran - 2025-06-24T122554.265.png

Cómo sumarse como voluntario de Fundación Sí

"Hoy hay muchas organizaciones en la calle", desde iglesias y ONGs hasta organizaciones sociales, expresó la voluntaria. Explicó que se coordinan para no solaparse en las recorridas. Respecto a la necesidad de dialogar con otros grupos dijo: "A veces te acercas a una persona y esa noche tiene cuatro platos de comida".

El martes 1 de julio realizarán una reunión para nuevos voluntarios de Recorridas Nocturnas. Será a las 20:15 de forma virtual. Heiland dijo que los interesados a sumarse deberán pedir el link de la reunión por el Instagram de Fundación Sí.

Guillermina contó que "este año estuvimos sumando muchos voluntarios, especialmente a Recorridas Nocturnas, que era el proyecto en el que más gente faltaba".

Expresó que generalmente se concentran más en proyectos de inclusión a largo plazo que en colectas puntuales. "No buscamos quedarnos solo con llevarle la merienda a los chicos", dijo. En Neuquén, Fundación Sí tiene tres proyectos en total: Recorridas Nocturnas; Sí Pueden, que está apuntado al trabajo en merenderos con niños y adolescentes; y las Residencias Universitarias, que, en Neuquén, hoy alojan a 23 jóvenes.

Con respecto a la formación de voluntarios, Heiland explicó que "La idea es ahora poder ir formando voluntarios especializados" como los que hay en otros puntos del país.