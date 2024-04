Qué porcentaje de trabajadores petroleros pagará Ganancias

“No tenemos el temor (a que se apruebe), tenemos la seguridad de que va a ser así. Muchos legisladores no representan las necesidades del pueblo . Estos actores lo único que hacen es levantar la mano para comodidad propia . La desprotección que sienten los trabajadores de parte de nuestros legisladores es espantosa”, se quejó Rucci.

En declaraciones a LU5, el sindicalista sostuvo que no dialogará con Llancafilo “porque ha manifestado que va a levantar la mano para que la Ley Bases salga y la reforma laboral también salga. Yo no me siento con un traidor; la vida política es una vida corta”.