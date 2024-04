Asesinaron a tres carabineros en Chile: fue en una emboscada

El ataque tuvo lugar sobre la 1:30 horas, cuando un grupo de hombres armados se abalanzó contra un vehículo policial que transportaba a funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos e incendiaron el vehículo, donde murieron calcinados un sargento y dos cabos.

Al llegar al lugar, agentes encontraron muertos a sus colegas dentro del vehículo, una pick-up blindada que tenía cuatro impactos balísticos en un costado.

asesinaron tres carabineros Chile

La investigación a cargo del fiscal Danilo Ramos ya estableció que “la totalidad del armamento y munición del personal fue sustraído, encontrándose solamente en el interior del móvil, los cascos balísticos y chalecos antibala. En cuanto a la videocámara corporal, se desconoce si fue consumida por la acción del fuego o sustraída previamente”.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá precisó que "se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros, en un vehículo que se dedicaba a hacer control de medidas cautelares en la zona. Y, al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados”.

En la cuenta de X de Carabineros de Chile, compartieron imágenes del estado de la camioneta e informaron el trabajo que están realizando: "Estamos trabajando con lo mejor de lo nuestro, desplegando nuestros equipos multidisciplinarios tanto en el lugar donde asesinaron a nuestros mártires, como en los alrededores. No descansaremos hasta identificar a los responsables de este crimen que nos enluta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Carabdechile/status/1784254804337852489?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784254804337852489%7Ctwgr%5E652df303fc761e73bbd8d92c76285c501789fd4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fatentado-contra-carabineros-en-chile-como-fue-el-ataque-quienes-son-las-victimas-y-otras-claves-nid27042024%2F&partner=&hide_thread=false Estamos trabajando con lo mejor de lo nuestro, desplegando nuestros equipos multidisciplinarios tanto en el lugar donde asesinaron a nuestros mártires, como en los alrededores. No descansaremos hasta identificar a los responsables de este crimen que nos enluta. pic.twitter.com/rj0Enj3fKW — Carabineros de Chile (@Carabdechile) April 27, 2024

El mensaje de Gabriel Boric

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, informó en su cuenta de X el mandatario, que viajó a la zona, una región bajo estado de emergencia por la violencia.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, agregó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GabrielBoric/status/1784158385534882055?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784158385534882055%7Ctwgr%5E652df303fc761e73bbd8d92c76285c501789fd4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fatentado-contra-carabineros-en-chile-como-fue-el-ataque-quienes-son-las-victimas-y-otras-claves-nid27042024%2F&partner=&hide_thread=false Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y… pic.twitter.com/Z4jL6wjOG2 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 27, 2024

¿Quiénes son las víctimas?

Carabineros, que suspendió los actos previstos para este sábado por su 97° aniversario, identificó a los agentes asesinados como el cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo (34 años), el cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid (30) y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro (43). Los tres pertenecían al servicio nocturno de la dotación de la 4ª Comisaría COP (Control de Orden Público) Los Álamos.