Cristina sobre el gobierno de Javier Milei: "No tiene plan de estabilización, solo un plan de ajuste"

“Cuando el sombrero no entre, no achique la cabeza, agrándelo más”

La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró que "el problema que tiene este Presidente es que es muy dogmático. Entonces él quiere acomodar la cabeza al sombrero. No presidente, cuando la cabeza no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero".

Enfatizó que "si lo hace lo vamos a ayudar porque nadie quiere que le vaya mal". Además, indicó que "más que anarcocapitalismo suena a anarco colonialismo y me parece que en esto no estamos de acuerdo".

"Quiero que sepa, Presidente, que si quiere convertir a la Argentina en un país donde se extraigan todas sus riquezas, donde no haya industrias. Ahí me voy a declarar avatar de color celeste y azul para defender a la patria. A nosotros de colonia otra vez no", puntualizó la ex mandataria presidencial.