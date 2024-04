Procesan a la mujer que ofrecía un arma para matar a Cristina

Cuando en los grupos de chat de Revolución Federal se cuestionaba a la expresidenta y se proferían mensajes de odio, Casciano expresó: "no es una mala idea. Tengo una 9 mm, cualquier cosa me avisan".

"Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera (el consolador de la Cerruti) y tengo gas pimienta", ofreció en otro mensaje la acusada.

El juez consideró que eso "no puede considerarse como el libre ejercicio del derecho de la libertad de expresión, excediendo a la expresión de ideas".

Palacio de Tribunales. Buenos Aires.jpg

"Las manifestaciones llevadas a cabo por Lidia Casciano encuentran adecuación típica en el delito de incitación pública a la violencia colectiva", insistió en el auto de procesamiento, en el que además le trabó un embargo por un millón de pesos.

El juez descartó que no hubiera existido delito porque la agresión no se concretó. "Este tipo penal, se trata de los llamados de acción peligrosa concreta, por cuanto la ley los reprime por la mera incitación. No se requiere para su configuración resultado alguno. Se consuma con la realización misma, de modo tal que pueda tener trascendencia a terceros", dijo el juez. "Es independiente de todo resultado", resumió.

En su defensa, Casciano dijo que "nunca pasó por su mente hacerle daño a Cristina Kirchner ni facilitar nada y aclaró que cuando hizo referencia al mástil, fue en forma de chiste, ya que estaba bromeando respecto a una funcionaria que, como política pública, había regalado consoladores de madera".

Ataque a Cristina

El fiscal federal Gerardo Pollicita propuso que se extienda la prohibición de acercamiento de los referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal a la expresidenta Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a las "personas de su círculo íntimo".

La medida explicó el fiscal es adicional a la dispuesta la semana pasada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que consiste en "la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio" de la expresidenta.

La medida fue propuesta "teniendo en consideración el resultado obtenido a raíz de las tareas de vigilancia virtual desplegadas en los perfiles en redes sociales" de los principales referentes de Revolución Federal, Leonardo Sosa, Jonathan Morel y Gastón Guerra.

Hasta ahora, los tres tenía prohibido acercarse a los edificios, pero esa medida dejaba abierta la posibilidad de que si lo hicieran cuando alguno de los integrantes de la familia Kirchner desarrollaran actividades fuera de esos tres lugares.

El escrito del fiscal advierte sobre la necesidad de "garantizar la eficacia" de la prohibición de acercamiento "y, por ende, la seguridad de los destinatarios de las conductas desplegadas por parte de los nombrados, virtualmente en algunos casos y personalmente en otros".

Atentado. Cristina Kirchner.jpg El intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner tendrá su juicio.

"Resultaría pertinente que la prohibición de concurrir a ciertos lugares ya dispuesta se extienda a ´acercarse a determinadas personas´, puntualmente a aquellas que manifestaron un temor originado en la actividad constatada" en las redes sociales por expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La prohibición de acercamiento deberá estar acompañada de un "bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada" a los dirigentes de Revolución Federal.

La medida propuesta alcanza "a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y a las personas de su círculo íntimo que eventualmente sean identificadas por ellos", subraya el escrito.