La respuesta de Javier Milei a las chicanas de Cristina Fernández

Luego prosiguió: "Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido es lo inapelable del voto popular", enfatizó la exmandataria, mientras pidió que el público no abucheara mientras hablaba de Javier Milei.

Milei recogió el guante y salió al cruce de las declaraciones de Fernández y rápidamente respondió a través de la red social X (exTwitter). Sin eufemismos, el Presidente respondió: “La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero”, escribió.

Y continuó: “El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...”. La firmó con las iniciales de siempre “VLLC...!!!” en referencia a Viva La Libertad Carajo.

Cristina cuestionó a Milei porque "no tiene un plan de estabilización"

Fernández recordó que durante la gestión de su marido Néstor Kirchner, "hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga burlitas. No tiene plan de estabilización"..

Agregó la ex presidenta que "un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica. Es una cuestión profundamente política y social. Este no lo tiene. Es meramente un plan de ajuste".

Cristina Fernández - Quilmes.jpg

La expresidenta, el inicio del acto en Quilmes, sostuvo que "me decidí a venir a reflexionar acá sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarco capitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo".

Puntualizó que "en Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda". E indicó, en clara alusión al presidente Javier Milei, "no hermano no tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. ¿Por un trimestre hazaña histórica? Nosotros con 6 años, ¿qué fuimos héroes nacionales? No".

En tal sentido, dijo "en el año 2000 y 2001 descontaron sueldos, jubilaciones y tuvimos déficit 0. En este país, en los 6 años que hubo superávit fiscal gobernaba Néstor y quien les habla".

Javier Milei- X- Cristina Fermández.jpg @JMilei