Revender ropa es un boom en Neuquén: los increíbles precios que se encuentran en el bajo

SFP Venta mayoriste comercios (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros tenemos la lencería hace más de 20 años, se originó justamente para la reventa. Pero últimamente se sumaron varios emprendedores, quienes compran por mayor pero menos cantidad. Vienen muchos del interior de la provincia, en general son personas grandes a quienes les gusta ver lo que compran y no quieren comprar por internet", describió.

La comerciante contó que tienen clientes que llegan desde Cutral Co, Zapala, Rincón de los Sauces y Añelo. "La mayoría de los comercios grandes nos pasan de largo a los mayoristas de Neuquén y compran directo en Buenos Aires, pero quedan muchos comercios, en general chiquitos que son del interior, que vienen a buscar acá mercadería para verla y comprarla directamente y si no también hay gente que hace su propio emprendimiento, que tiene su trabajo y hace alguna compra para hacerse unos pesitos más", describió.

SFP Venta mayoriste comercios (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Revender ropa es un boom: precios en el bajo de Neuquén

En cuanto a los precios, Drazul destacó que los valores que ofrecen mayoristas son "muy por debajo" a los que tienen por unidad. Un corpiño básico de algodón arranca por mayor en 6 mil pesos, mientras que por menor puede valer alrededor de 15 mil.

"Cuando llevás mercadería por mayor ofrecemos precios hasta un 50% más económicos. Igualmente, no es lo mismo si una persona viene y se quiere llevar 6 conjuntos de ropa interior para ella que si viene para revender. Si llevás cantidad, también tenés descuento, pero no todo el que ofrecemos a las revendedoras, es ser leal a ellas también", explicó.

SFP Venta mayoriste comercios (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

En el local de indumentaria femenina de la calle Sarmiento, Devota, su dueño Cristian contó que en su local se consiguen jeans entre 18.000 y 25.000 pesos, remeras desde los 10.000 pesos y buzos a 15.000 pesos. Esos precios son por menor, aunque en esta tienda no hay probadores, hay que comprar solo con ver. Los precios para los que revenden son aún más baratos.

"Si bien vemos menos ventas que el año pasado, los que vienen a comprar por mayor siguen viniendo, quizás los mismos, pero llevan menos la cantidad de prendas. La gente se está midiendo mucho en no gastar de más", consideró el comerciante.

"La diferencia en comprar por mayor es bastante. Por ejemplo, si comprás más de 100.000 pesos ya empieza a haber un 15% de descuento", destacó el comerciante, quien además repitió que, si bien siguen yendo a comprar los mismos revendedores, este invierno se llevan menos prendas.

SFP Venta mayoriste comercios (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Revender ropa es un boom en Neuquén: las ventas

Muchos de los locales de esta zona del Bajo capitalino ofrecen los bolsones de medias. Esta compra económica se convirtió en una salida laboral rápida para muchos.

Luján, vecina de Neuquén, contó que hace dos años se quedó sin trabajo y que, como es madre soltera, se le hizo difícil la situación. Hasta que llegó a un local de la calle sarmiento donde le propusieron vender medias y con una inversión pequeña pudo ir haciéndola crecer de manera rápida.

"Así que me puse a vender medias. Solo medias y me fue re bien. No me podía quedar esperando en casa y salí a vender. Ahora ya conseguí trabajo de nuevo, pero sigo viniendo a comprar medias que les revendo a mis compañeros y así tengo una ganancia extra", compartió la joven.

SFP Venta mayoriste comercios (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

La revendedora dijo que no es avara y que solo suma un 20% o 30% para venderlo, ya que prefiere sumar clientes hasta poder estabilizarse.

Margarita, dueña del local Céntrico mayorista, donde se consigue para revender medias, ropa, gorros de lana, guantes y varias cosas más, dijo que ve todos los días "mucha gente que se quedó sin trabajo y que buscan una salida con la venta de ropa, otra entrada para sus hogares".

"Hay muchos que compran para revender. Revenden en sus páginas de redes sociales, en sus grupos familiares y también en la calle. Lo que más compran son artículos de temporada, por ejemplo, ahora llevan medias, guantes, gorritos", detalló. Contó que llegan muchas personas provenientes del interior de Buenos Aires y de Rosario, quienes llegan a hacer temporada a Neuquén y venden de manera ambulante en la calle.

SFP Venta mayoriste comercios (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

Mirna, de la Distribuidora Mani, contó que tienen muchos clientes se acercan a comprar por mayor. "Tenemos muchos clientes que son revendedores", describió.

En este local, si bien tienen indumentaria femenina y de niños, son solo medias lo que venden por mayor. Explicó que los paquetes de medias traen 12 pares y que arrancan en 14.600 pesos hasta los 27.600 y destacó que son abrigadas y para adultos. También tienen paquetes de 12 pares de medias para niños a partir de 10.400 pesos.

"Muchas personas están vendiendo medias para vivir. Se les puede hacer una diferencia y se venden fácil porque todos necesitamos", concluyó la comerciante.