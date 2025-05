Un docente fue suspendido y es investigado por realizar un "juego de compatibilidad de pareja" con una alumna

Una madre denunció el caso como acoso sexual y asegura que su hija no recibió la contención adecuada de la escuela al exponer el tema ante los directivos.

Sancionaron a un docente por 15 días , tras la denuncia policial de la madre de una estudiante por un presunto acoso sexual . Ocurrió en una escuela secundaria de Cutral Co. De acuerdo al relato de la mujer, el profesor le propuso un "juego de compatibilidad de pareja", a su hija adolescente, que consistía en lo siguiente: comparaba su nombre y el de ella, y establecía un porcentaje de compatibilidad. "Con los nombres le daba el 68% y con los apellidos, un 100%. Una cosa así", explicó.

Cuando el pasado 16 de mayo, la menor le cuenta a su madre lo que había pasado, la mujer planteó el tema en la escuela. De la reunión participaron una asesora y autoridades de la institución. Pero, esta mamá consideró que no la contuvieron. Es más, dijo que culpabilizaron a la menor. "Yo, en ese momento, lo sentí así", expresó, en declaraciones radiales.

Autoridades del establecimiento escolar mantuvieron oportunamente una reunión con varios padres, a los fines de comunicarles que el profesor había sido apartado del cargo por 15 días hábiles. En ese lapso, se iniciará una investigación admnistrativa para recabar prueba documental, como los libros de acta firmados.

La mujer también puso en tensión la actitud de algunos docentes. "Hay algo que no está funcionando bien para que mi hija salga de ahí pensando que lo que ella decía no era importante", expresó.

Enterados de lo sucedido, los mismos estudiantes decidieron realizar una sentada en señal de protesta y repudio.

Mientras tanto, algunas familias decidideron recurrir a la Justicia para realizar una presentación. Los recibió el defensor del Niño y el Adolescente, Lautaro Arévalo.

Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación se encarga de autitar las licencias médicas.

Hay otro antecedente

En principio, las familias de la comunidad educativa dicen que habría dos denuncias policiales hacia la misma persona por casos similares. No obstante ello, se espera primero el dictamen del Consejo de Educación. "Nosotros como papás pedimos que el profesor sea exonerado", manifestó.

En contra del docente se deslizó la posibilidad de una denuncia precedente realizada por la familia de una chica de primer año y un sumario por dos años. El dato no fue confirmado oficialmente.

"Mi hija va a seguir yendo al mismo colegio, mi idea no es cambiarle la rutina. No me parece justo que por personas como este profesor ella tenga que adaptar a otro lugar", manifestó.

¿Qué dijo el Consejo Provincial de Educación?

El escándalo que se desató en torno a un CPEM de Cutral Co caló hondo en el Consejo Provincial de Educación, donde tomaron la decisión de sancionar al profesor denunciado.

Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron a LMNeuquén que el profesor fue "separado preventivamente" por 15 días hábiles, plazo que comenzó a correr "a partir del lunes 26 de mayo".

"Los equipos de la EAOPIE (Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas) y la dirección del nivel de Educación Secundaria están trabajando en el tema desde el año pasado con las líneas de prevención", informaron.