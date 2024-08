Caso Loan: el hermano explicó para qué fueron los $50 millones que tenían en Mercado Pago

Uno de los hermanos de Loan habló sobre las polémicas transferencias millonarias y explicó que "la plata se usó para la causa” y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual, ya que “no tiene nada para ocultar”. Este había sido uno de los últimos temas en el caso Loa n , que continúa a más de 50 días de la desaparición.

Ante la polémica generada, Mariano Peña dialogó en Hora de Cierre por Splendid AM990 y explicó: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan".

De qué se trataban las transferencias millonarias del caso Loan

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

caso Loan, hermano del nene desaparecido.jpg Los hermanos, nuevamente en el ojo de la tormenta del caso Loan: recibieron millonarias transferencias.

Acerca de la investigación, manifestó tener una hipótesis sobre lo que le pasó a su hermano de 5 años y remarcó que “todo lo que quieran saber se los voy a decir".

"Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó y continuó: "No creo que le den la libertad a los detenidos".

Este miércoles dieron testimonio ante la jueza Penzo María Noguera y José Peña, papás de Loan, y se espera que en las próximas horas también lo hagan otros familiares, como los hermanos del pequeño.

La foto que la hija de Laudelina le envió a César Peña

Uno de los hermanos de Loan reveló de qué se trataba la foto que la hija adolescente de Laudelina le envió a César Peña aquel jueves 13 de junio durante el almuerzo en el que el niño desapareció y sostuvo que no esconden “nada” y que están “a disposición de la Justicia”.

“El viernes secuestraron el teléfono de mi hermano para una simple investigación, que supuestamente recibió una foto ese 13 de junio, de la hija de Laudelina, así que se van a hacer simplemente esas investigaciones y no es nada más que eso”, explicó José Peña.

Laudelina, tía de Loan.jpg

En este marco, el hermano destacó que la imagen en cuestión en la que aparece el niño fue enviada por la adolescente como “’mirá quién está acá, quién llegó’”, haciendo hincapié en que nadie esperaba la visita de Loan.

“Fue César quien le preguntó qué está haciendo Loan y automáticamente le pasa la foto, así que nada más que eso. Por ahí hubo un malentendido, pero tenemos que aclarar algunas cositas”, destacó.

“Él borró los mensajes porque él aclara que siempre borra todos los mensajes. Yo también borro, así que acá estamos, a disposición de la Justicia. Así que no estamos escondiendo nada, si quieren investigar, como dije los días anteriores, estamos a disposición de la Justicia, y acá el objetivo es encontrar a Loan”, añadió José en TN.