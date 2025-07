El PRO se reúne para validar la alianza con LLA en provincia de Buenos Aires

Se trata de una fomalidad: el acta del encuentro no definirá nombre ni partidos específicos. Sin embargo, y según señalaron a fuentes del macrismo a Infobae, es el puntapié para conformar un frente “antikirchnerista” en donde se impondrá el nombre La Libertad Avanza y el color violeta como marca de identidad.

La convocatoria del encuentro la firmaron Ritondo, la intendenta de Vicente López (y vicepresidenta del PRO bonaerense), Soledad Martínez, y el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que preside la asamblea provincial, pero que se encuentra más abocado a su rol de presidente de Independiente que a la actividad política partidaria.

Cristian Ritondo.jpg

Semana de negociaciones aceleradas entre el PRO y LLA

Esta semana, las negociaciones entre ambos partidos tomaron velocidad y en dos instancias en paralelo. A nivel de cúpulas, el martes por la noche, el propio Ritondo, acompañado por el diputado Diego Santilli, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, recibió en su despacho del Congreso al armador libertario Sebastián Pareja.

Ese mismo día, y también el miércoles por la tarde, se reunieron los equipos técnicos de ambos lados: los legisladores bonaerenses del PRO Matías Ranzini, Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich, con Juanes Osaba y Alejandro Carrancio.

El jueves, en tanto, en las oficinas de Santilli, los principales negociadores de ambos lados avanzaron con algunas definiciones, como la ratificación del nombre del frente, el color de la boleta y una posible integración de las listas bajo un esquema 75/25 a favor de los libertarios.

image.png Sebastián pareja es el principal armador de Milei en provincia de Buenos Aires.

Según publica Infobae, LLA se comprometió a garantizar la gobernabilidad en los distritos que hoy gobierna el PRO. Esto incluye que las listas de concejales respeten el despliegue territorial de cada fuerza. Este fue el principal reclamo de los jefes comunales que debieron atender tanto Ritondo como Pareja. Algunos todavía esperan novedades sobre los alcances del acuerdo.

En el resto de los distritos provinciales, por lo menos en más de 120, se trabaja en un “barrido para buscar las mejores figuras posibles y hacer la mejor elección, no se habla de porcentajes de un partido o de otro”, así lo afirmó a este medio un dirigente del PRO al tanto de las negociaciones. “Estamos poniendo nombres sobre la mesa y viendo los distritos donde hay buena, muy buena, mala, y no hay relación”, completó.

No habrá indicios del PRO en la boleta electoral

Pareja, delegado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo que intervenir ante la pretensión de varios dirigentes de no respetar la territorialidad del PRO en municipios como Vicente López, Junín, 9 de Julio, Pergamino y Lobos. Sin embargo, y por pedido de la poderosa funcionaria, la orden fue no ceder con la simbología que deberá tener el nuevo frente. Así, la boleta no tendrá referencias al PRO ni rastros del color amarillo.

La semana pasada, y en la antesala del primer acto de LLA en territorio bonaerense, en la localidad de La Plata, el armador libertario ya había sido gráfico: “Hemos pasado los dos partidos políticos por distintas instancias de la política, (el PRO) han sabido ganar una elección, pero no necesariamente gobernar, con lo cual nos parece que hoy el marco a partir del cual tenemos que salir a disputar esta contienda con el kirchnerismo es con La Libertad Avanza”.