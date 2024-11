Eliminan el impuesto PAIS para compras on line en el exterior: los detalles del anuncio

Habrá cambios en las compras on line en el exterior desde diciembre / Foto Ilustrativa

El vocero presidencial, Manuel Adorni , anunció este viernes que el gobierno ampliará a u$s 3.000 el límite de envío para importar artículos vía courier , en una decisión orientada a ir flexibilizando las normas del cepo cambiario .

Adorni dijo en conferencia de prensa desde la Casa Rosada que la medida apunta a que "todos puedan comprar en el extranjero aun cuando no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior" y consideró que "es demoníaco" que quien no pueda viajar no pueda hacer compras.