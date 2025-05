Feriados mayo 2025: cuántos días faltan para el próximo finde largo

En algo más de cuatro meses, el 2025 presentó cuatro fines de semana largos , que tuvieron lugar entre el sábado 1ro y el martes 4 de marzo ( Carnaval ); entre el sábado 22 y el lunes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia); entre el viernes 18 y el domingo 20 de abril (Semana Santa) y entre el jueves 1ro y el domingo 4 de mayo (Día del Trabajador y Puente Turístico no laborable). En mayo de 2025 , ¿habrá otro finde largo ?

Cabe recordar que, a fines de diciembre de 2024, el Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables-.