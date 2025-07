Hay alerta roja y naranja por frío extremo: cuáles son las zonas afectadas por la ola polar

686385149fb62.jpeg

A qué provincias afectarán las alertas por frío

El SMN detalló que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones están afectadas por una alerta nivel naranja: mientras que en algunas localidades Córdoba están bajo alerta rojo en las zonas de las Altas Cumbres. El día será mayormente soleado, lo que aplacará un poco las mínimas de entre 1°C y 4°C.

También en San Juan, La Rioja y Catamarca rige una alerta naranja, pero con temperaturas aún más bajas: entre 5°C bajo cero y 1°C de sur a norte.

altas cumbres.jpg

En el caso del norte del país, las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco están bajo las alertas que se dividen en zonas amarillas y naranjas. La diferencia radica en que la jornada será a pleno sol.

En esta jornada, solo seis provincias quedarán exceptuadas de las alertas, se trata de todas las de la zona patagónica. Esto implica que las bajas temperaturas, propias de esta época del año, se encuentran en valores usuales. Pero se aclaró que solo están previstas nevadas en la zona norte de la cordillera de Chubut.

mapa_temp_extremas (3).png

Qué implica las alertas rojo, naranja y amarillo

Una alerta de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas, así lo explicó el SMN.

Cuando se dan estas condiciones, se diferencian distintos niveles de alerta:

Nivel Amarillo: efecto leve a moderado en la salud

Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Nivel Naranja: efecto moderado a alto en la salud.

Las temperaturas extremas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Nivel Rojo: efecto alto a extremo en la salud.

Las temperaturas extremas son muy peligrosas. Pueden afectar a todas las personas, incluso a las salud.

¿Fin de la ola de frío en Neuquén?

El frío continúa este jueves con temperaturas bajo cero, pero el termómetro no marca frío extremo como a principios de la semana. El reporte de las 7 de la mañana indicaba una temperatura de -0.8° C y una sensación térmica de -2.7° C.

Según los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para el viernes se espera un cielo cubierto tanto en el día como en la noche. La temperatura máxima diurna será de 16° C, y la mínima nocturna descenderá a −2° C. Los vientos provendrán del sureste, con una velocidad de 31 km/h durante el día y ráfagas de 41 km/h. Por la noche, el viento mantendrá la dirección sureste, con una velocidad de 26 km/h y ráfagas de 43 km/h.

Frio - Helada - Escultura del Centenario de la Ciudad de Neuquen Congelada (5).JPG Claudio Espinoza

El sábado el cielo estará parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. Las temperaturas se ubicarán en 13° C durante el día y descenderán a −3° C por la noche. Los vientos soplarán del este a 22 km/h durante el día, con ráfagas de 30 km/h. Durante la noche, el viento continuará del este, con una velocidad de 20 km/h y ráfagas de 20 km/h.

Para el domingo se pronostica un cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente despejado por la noche. La temperatura diurna alcanzará los 15° C, mientras que la nocturna será de −2° C. Los vientos serán del suroeste a 18 km/h durante el día, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, el viento cambiará al oeste, manteniendo una velocidad de 18 km/h y ráfagas de 18 km/h.